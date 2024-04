Vancouver, British Columbia - 15. April 2024 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE Canada:VERS) (OTCQB:VRSSF) ("VERSES" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, stellt ein Unternehmensupdate bereit.

"Für ein Unternehmen, das sich noch in einem frühen Stadium befindet, hat sich sehr viel getan - vor allem in den vergangenen Monaten. Wir wollten dieses Update bereitstellen, um unsere Fortschritte zu teilen", sagte Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES.

Einführung von Genius

Beim Unternehmensupdate des Vorjahres gab VERSES die Fusion vieler seiner früheren Technologien und Anwendungen zu einer einzigen Entwicklerplattform und Datenpipeline namens Genius bekannt, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Agenten zu entwickeln und einzusetzen. Im Oktober 2023 startete VERSES sein Genius Private Beta-Programm, um Partnern aus unterschiedlichen Branchen einen frühen Zugang zu ermöglichen und die Anwendbarkeit von Genius nachzuweisen. Bis dato hat das Unternehmen die folgenden sechs Beta-Partnerschaften bekannt gegeben: Nalantis, Cortical Labs, SimWell, das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA, Volvo Cars und Blue Yonder.

Darüber hinaus hat VERSES über 3.700 Registrierungen für die eingeschränkte private Vorschau des Genius Public Beta-Programms erhalten.

Kommerzielle Engagements/Projekte

VERSES hat im Vorjahr ein Abkommen mit einem nationalen US-Apothekeneinzelhändler unterzeichnet, um die Operational Intelligence des Einzelhändlers sowie die Effizienz von dessen bestehenden und neu konzipierten Vertriebszentren zu verbessern.

Am 18. Januar gab VERSES seine Partnerschaft mit Analog in Zusammenhang mit potenziellen Smart-City-Projekten in Abu Dhabi bekannt.

F&E/Benchmarks

Am 22. Februar 2024 veröffentlichte VERSES einen Forschungsfahrplan, in dem die wesentlichen Meilensteine und Benchmarks aufgeführt sind, anhand derer der Fortschritt und die Bedeutung der Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen des Unternehmens gegenüber herkömmlichem Deep Learning gemessen werden können.

Standards für Spatial Web Protocol, Architecture und Governance

Am Freitag, dem 12. April, gab das Unternehmen bekannt, dass die endgültige Abstimmung über den Standard für Spatial Web Protocol, Architecture and Governance beim Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) eingeleitet wurde.

IP

VERSES hat zurzeit 11 Patentanträge gestellt. 10 davon sind vorläufig und wurden in den USA eingereicht, doch das Unternehmen hat auch eine internationale (PCT) Anmeldung, die sich zurzeit in der "nationalen Phase" befindet. Das Unternehmen verfügt außerdem über 14 eingetragene Warenzeichen (8 in den USA und 6 weitere in der Europäischen Union) sowie weitere 9 Anträge, die in den USA, Europa und Australien eingereicht wurden. VERSES beansprucht auch eine Reihe von Geschäftsgeheimnissen und unterschiedliche Urheberrechte an Software und anderen Werken.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Founder & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

U.S., Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Canada, Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74250



https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17982302-verses-stellt-unternehmensupdate-1-quartal-2024-bereit