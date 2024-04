DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht - positive Entwicklung der Rahmenparameter

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/15.04.2024/15:40) - Die Aleia Holding AG hat heute den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Die Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2023 liegt aufgrund von Projektentwicklungskosten mit -97,68 TEUR im Rahmen der Erwartungen (Vorjahr -13,39 TEUR). Das Anlagevermögen der Gesellschaft erhöhte sich leicht auf TEUR 18.682,26 (Vorjahr TEUR 18.240,00).

Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%ige Tochter der Aleia Holding AG, weist in ihrem Jahresabschluss einen Jahresüberschuss in Höhe von 872,28 TEUR aus (Vorjahr 1.319,54 TEUR).

Die projektspezifischen Rahmenparameter der Unternehmensgruppe entwickeln sich äußerst positiv. Die Preise für Solarmodule sind in den letzten Monaten stark gefallen und auch die jüngsten Aussagen der Europäischen Zentralbank zu einer möglichen Zinssenkung im Sommer wurden positiv aufgenommen. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft, dass der am 03.04.2024 vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) gemeinsam mit BMUV (Umwelt) und BMWSB (Bau) vorgelegte Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 die Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen und Solarenergieprojekte weiter beschleunigen wird.

Über die Aleia Holding AG Unternehmensgruppe Die Aleia Holding Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Projekte im Bereich der Ressourcenschonung und Erneuerbaren Energien, insbesondere Biogas und Windenergie. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen mit der nachhaltigen Erzeugung von Elektrizität und Biomethan und der Anwendung von Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Stufen dieser Erzeugungsprozesse.

Pressekontakt Aleia Holding AG, Investor Relations, Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg Tel. +49 (0)40 2281 7697, Fax +49 (0)40 3567 6809, presse@aleia.ag, www.aleia.ag

ISIN(s): DE000A161291 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg

