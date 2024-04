© Foto: Joe Lamberti/AP/dpa



Die Trump-Media-Aktie crasht am Montag zweistellig - der Tag, an dem der Strafprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump mit der Juryauswahl beginnt. Trump Media will weitere Aktien emittieren.Die Trump-Media-Aktie fällt am Montag zeitweise zweistellig auf unter 27 US-Dollar. Grund für den Kurssturz ist die Ankündigung des Unternehmens, die Ausgabe von Millionen zusätzlicher Aktien beantragt zu haben. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sieht sich derweil am Montag mit 34 Anklagepunkten in Manhattan konfrontiert, die besagen, dass er New Yorker Geschäftsunterlagen gefälscht hat, um die Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen. Allein elf gefälschte Zahlungen davon sollen an Trumps …