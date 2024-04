Die großen Trends an den Aktienmärkten werden von der Makroökonomie getrieben. Indikatoren helfen dabei, die Entwicklungen einzuschätzen. "In Phasen bevorstehender Richtungswechsel oder Wendepunkte wechseln die Indikatoren oft sehr schnell", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Wer hier hektisch seine Aktienquoten anpassen muss, zahlt hohe Transaktionskosten." Doch das geht auch in den Findungsphasen der Märkte deutlich einfacher und günstiger. Der Märkte liebste Phasen sind klare Richtungsvorgaben. Wenn sowohl das Liquiditätsumfeld als auch das konjunkturelle Umfeld positiv sind, stehen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...