Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG:

4%-Anleihe 16/26, ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM und

4%-Anleihe 17/27, ISIN: DE000A2E4PH3 | WKN: A2E4PH Die Kommanditisten der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG haben heute beschlossen, die Vergabe neuer Studienfinanzierungsverträge zum Ende des zweiten Quartals 2024 vorerst einzustellen. Die Deutsche Bildung Gruppe plant, Bildungsförderung künftig in einer gemeinnützigen Struktur zu betreiben. Frankfurt am Main, 15. April 2024





Die Gesellschafter der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ("Studienfonds II"), haben heute beschlossen, die Vergabe neuer Förderverträge zur Studienfinanzierung aus dem Studienfonds II zum Ende des zweiten Quartals 2024 vorerst einzustellen. Aktuelle und im Verlauf des zweiten Quartals noch abzuschließende Verträge sind gesichert und werden erfüllt.



Die erwarteten Rückflüsse aus den bestehenden Förderverträgen ermöglichen es, die noch ausstehenden Anleihen und sonstigen Finanzierungen zu verzinsen und zu tilgen. Langfristig rechnet der Studienfonds II darüber hinaus mit Überschüssen, die an die Kommanditisten ausgeschüttet werden können. Die Deutsche Bildung Gruppe plant, ihr Modell der Bildungsfinanzierung ab dem 3. Quartal 2024 in gemeinnützigen Strukturen fortzusetzen.



