Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Gym Aesthetics GmbH (https://www.gymaesthetics.com/), eine führende deutsche Fitnessbekleidungsmarke, gab im Rahmen einer Veranstaltung auf der FIBO 2024 in Köln stolz ihre Partnerschaft mit dem Deutschen Lacrosse Verband (http://www.dlaxv.de/) bekannt. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.Die Vereinbarung zwischen der Gym Aesthetics GmbH (https://www.gymaesthetics.com/) und dem Deutschen Lacrosse Verband bekräftigt das gemeinsame Engagement für die Förderung des Lacrosse-Sports in Deutschland. Als offizieller Deutschland Lacrosse Bekleidungspartner bis zum 31. Dezember 2028 wird Gym Aesthetics sowohl die Nationalmannschaften als auch Förderprogramme für den Sport inganz Deutsch land unterstützen.Miranda Wong, Geschäftsführerin von Gym Aesthetics, zeigte sich begeistert: "Wir haben uns der Förderung des Wachstums und der Entwicklung verschiedener Sportarten und Sportaktivitäten verschrieben. Unser Ziel ist es, Athleten und Performer mit hochwertiger Kleidung und speziellen Trainingsprogrammen zu unterstützen, die sie zu Höchstleistungen anspornen. Wir sind stolz darauf, mit Deutschland Lacrosse zusammenzuarbeiten, einer Organisation, die großes Engagement zeigt und harte Arbeit geleistet hat. Als offizieller Sponsor unterstützen wir die Mannschaft dabei, ihr Potenzial zu übertreffen und in jedem Spiel alles zu geben, um ihre 110 % (https://www.gymaesthetics.com/blogs/gym-a-club) zu erreichen."Jakob Großehagenbrock, Vizepräsident des Deutschen Lacrosse Verbandes e.V. und Geschäftsführer von Deutschland Lacrosse Event und Marketing, betonte die Bedeutung der Partnerschaft: "Die Partnerschaft mit Gym Aesthetics ist die weitreichendste Partnerschaft in der Geschichte des Deutschen Lacrosse Verbands. Mit einem starken Partner, der unsere Vision von mehr Lacrosse für alle teilt, sind wir in der Lage noch viel mehr Menschen den Zugang zu Lacrosse zu ermöglichen - und dadurch eine starke Basis auf dem Weg hin zu den Olympischen Spielen 2028 zu schaffen."Bei der Unterzeichnungszeremonie, die viele Sportbegeisterte anlockte, traten namhafte Lacrosse-Spieler auf, darunter Marc Brandenburger, langjähriges Mitglied und Kapitän der Nationalmannschaft, Romina Erhardt, zweifache deutsche Meisterin und Torhüterin der Nationalmannschaft, sowie Leonard Nöring, langjähriges Mitglied der Nationalmannschaft und Assistenztrainer der U20-Nationalmannschaft der Männer.Informationen zur Gym Aesthetics GmbH:Gym Aesthetics ist eine führende deutsche Fitnessbekleidungsmarke, die sich auf hochwertige und funktionelle Sportbekleidung für Profisportler und aktive Menschen spezialisiert hat.Informationen zum Deutschen Lacrosse Verband e.V:Der Deutsche Lacrosse Verband (DLaxV) ist der nationale Dachverband für Lacrosse in Deutschland. Der DLaxV ist Mitglied des Europäischen Lacrosse-Verbandes, der World Lacrosse Association und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).