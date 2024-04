© Foto: Fabian Sommer - dpa



In einer Analystenstudie hat die Bank of America die größte Gefahr im von Intel geplanten Konzernumbau identifiziert.Die Aktie des Halbleiterherstellers Intel ist sowohl hinter den Branchen- als auch den Gesamtmarkttrend zurückgefallen. Mit einem Minus von 29 Prozent seit dem Jahreswechsel ist das Papier im Dow-Jones-Index aktuell der zweitschlechteste Wert nach Flugzeugbauer Boeing. Diese Sparte ist die "rote Flagge" von Intel Am Wochenende meldete sich die US-Großbank Bank of America mit einer durchaus kritischen Studie zu Wort: Der geplante Konzernumbau hin zu einem den Konkurrenten Samsung und Taiwan Semiconductor vergleichbaren Auftragsfertiger habe eine große Schwäche - das eigene …