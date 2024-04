DJ PTA-Adhoc: aovo Touristik AG: ad hoc-Mitteilung zum Antrag auf Widerruf der Einbeziehung in den Handel

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hannover (pta/15.04.2024/17:00) - Die aovo Touristik AG hat am 12. März 2024 mitgeteilt, einen Antrag auf Widerruf der Einbeziehung in den Handel zu stellen. Der Antrag an die Börse München wurde heute am 15. April 2024 gestellt.

Aussender: aovo Touristik AG Adresse: Esperantostraße 4, 30519 Hannover Land: Deutschland Ansprechpartner: Stephan Mielke Tel.: +49 511 33644-145 E-Mail: s.mielke@aovo.de Website: www.aovo.de

ISIN(s): DE0008074659 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

