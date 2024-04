Die US-Börsen sind am heutigen Montag freundlich in den Handel gestartet. Zuletzt mussten sie allerdings den Großteil ihrer Gewinne wieder abgeben. Der Leitindex Dow Jones notiert derzeit noch 0,2 Prozent im Plus bei 38.059,05 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewinnt 0,1 Prozent auf 5.129,23 Zähler. Und der technologielastige Nasdaq 100 zeigt sich 0,1 Prozent im Plus bei 18.013,30 Punkten.Top-Gewinner im Dow Jones ist die Aktie von Goldman Sachs. Sie gewinnt nach starken Quartalszahlen 3,4 Prozent. ...

