NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe bisher nicht berücksichtigt, dass der Ausblick des Rüstungselektronik-Herstellers für die Umwandlung des Gewinns in verfügbares Barvermögen außergewöhnliche Cash-Kosten ausgeklammert habe, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Kosten dürften sich von 2024 bis 2027 auf 250 Millionen Euro belaufen, weshalb Perry auch mit einer höheren Zinsbelastung rechnet und daher seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie senkte./ajx/bek



ISIN: DE000HAG0005

