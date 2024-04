EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Pyramid AG gibt neue Lock-up-Vereinbarung von Großaktionären, Management und Aufsichtsrat sowie Earn-out für faytech-Übernahme bekannt Großaktionäre, Management und Aufsichtsrat vereinbaren Aktien-Lock-up für ca. 80 % ihrer Anteile bis 31. März 2025

Earn-out für faytech-Übernahme festgelegt - Zahlung erfolgt durch Ausgabe von 922.004 neuen Aktien

Gesamtaktienanzahl steigt auf 23.068.175 Stück München, 15. April 2024 - Mehrere Großaktionäre und das Management der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), einem führenden Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, haben einen neuen Lock-up für ihre Aktien an der Gesellschaft vereinbart. Parteien der Lock-up-Vereinbarung sind die Gründer der Pyramid Computer GmbH, Frieder Hansen und Niko Hensler, über ihre jeweiligen Beteiligungsgesellschaften, die wesentlichen Verkäufer der faytech AG, Arne Weber und Peter Trosien, sowie die weiteren Vorstände und Aufsichtsräte der Pyramid AG. Inklusive neu auszugebender Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung zur Begleichung des Earn-out aus der faytech-Übernahme halten die genannten Personen derzeit ca. 11,04 Mio. der Aktien der Pyramid AG, wovon 8,84 Mio. Aktien der neuen Lock-up-Vereinbarung unterliegen. Die Lock-up-Verpflichtung hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2025. Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG, kommentiert: "Wie im Februar zur Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen 2023 angekündigt, blicken wir verhalten optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2024 und wollen die profitable Entwicklung unseres Unternehmens vorantreiben. Die neue Lock-up-Vereinbarung unterstreicht das starke Commitment und das Vertrauen wesentlicher Aktionäre sowie der Gremien in das wirtschaftliche und technologische Potenzial des Pyramid-Konzerns, das sich bei erfolgreicher Umsetzung auch positiv auf die Börsenbewertung auswirken sollte." Darüber hinaus wurde der Earn-out für die Übernahme der faytech AG festgelegt. Bei Unterzeichnung des Kaufvertrags im Dezember 2021 wurde für die Verkäufer der faytech-Aktien ein Earn-out in Höhe von maximal ca. 2,36 Mio. Pyramid-Aktien vereinbart, der sich nach den faytech-Geschäftszahlen für 2022 sowie den Geschäftszahlen des Pyramid-Konzerns inklusive faytech für 2023 richtet. Auf Basis der vorliegenden Geschäftszahlen wurde der Earn-out nun fixiert. Dieser beläuft sich nach Verrechnung mit Ansprüchen aus dem Kaufvertrag auf insgesamt 922.004 Pyramid-Aktien, die entsprechend neu geschaffen werden. Durch die Ausgabe der neuen Aktien wird sich das Grundkapital der Pyramid AG nach Eintragung in das Handelsregister von EUR 22.146.171,00 auf EUR 23.068.175,00 erhöhen und wird dann in 23.068.175 Aktien eingeteilt sein. Eine weitere Verwässerung aufgrund der faytech-Übernahme findet nicht statt. Die Lock-up-Vereinbarung umfasst damit ca. 38,3 % des neuen Grundkapitals von EUR 23.068.175,00. Dr. Jürgen Gromer, Aufsichtsratsvorsitzender der Pyramid AG: "Mit der Zahlung des Earn-out ist die für den Pyramid-Konzern wichtige und erfolgreiche Übernahme der faytech AG nun vollständig abgeschlossen. Mögliche Unsicherheiten über die potenzielle Verwässerung der Streubesitz-Aktionäre sind damit beseitigt." Arne Weber, CTO der Pyramid AG und Gründer der faytech AG, ergänzt: "Unser Anspruch ist es nun, auf Basis einer starken und zukunftsorientierten operativen Positionierung eine wertschaffende Wachstumsstory für unsere Aktionäre zu schreiben." Über die Pyramid AG: Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com





