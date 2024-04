EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Sonstiges

ecotel erweitert cloud.phone-Lösung um MS-Teams-Integration für die nahtlose Verschmelzung beider Welten



15.04.2024

ecotel erweitert cloud.phone-Lösung um MS Teams-Integration für die nahtlose

Verschmelzung beider Welten

Maximale Flexibilität, mehr Komfort und Effizienz in digitalen Arbeitswelten



Düsseldorf, 15. April 2024

Die intelligente Telefonanlage aus der Cloud, ecotel cloud.phone, ist ab sofort auch mit Microsoft Teams Integration verfügbar. Damit verbindet ecotel das Beste aus zwei Welten: die Kollaborationsmöglichkeiten von Microsoft Teams kombiniert mit smarter, speziell auf die marktspezifischen Bedürfnisse abgestimmter Cloud-Telefonie.



Durch verschiedene Produktoptionen können Unternehmen je Teilnehmer individuell entscheiden, wie Telefonie genutzt werden soll: über ecotel cloud.phone, über Teams oder wahlweise über beide Welten (Mischbetrieb).



Die Anbindung von Teams an ecotel cloud.phone und das öffentliche Telefonnetz erfolgt über die Funktion »Direct Routing«. Dadurch entsteht eine hybride Lösung, in der die externen Anrufe sowohl an die Cloud-Telefonanlage als auch an Teams geroutet werden.



Die Produktoption »Teams Direct Routing« kann als Lizenz für eine beliebige Anzahl Seats (smart und/oder best) hinzugebucht werden. Der Teilnehmer entscheidet so selbst, ob er eingehende Anrufe über die Cloud-Telefonanlage oder über Microsoft Teams annimmt - mit dem Komfort, sich in nur einer Anwendung zu bewegen, ohne die Systeme wechseln zu müssen. Ob per App, am PC oder auch per Telefon, im Büro, Homeoffice oder unterwegs - die Hybrid-Lösung bietet maximale Flexibilität und kann auch schon vorhandene Endgeräte in die moderne Cloud-Welt integrieren.



Für alle Teilnehmer, die nur die reine Teams-Telefonie nutzen wollen, aber dennoch auf eine komfortable Steuerung der wichtigsten Features wie z.B. Rufumleitungen, zentrales Telefonbuch und ACD-Features Wert legen, ist der neue Seat-Typ »Teams only« die richtige Wahl. Der neue Seat-Typ wertet die reine Teams-Telefonie mit wesentlichen Funktionen der Cloud-Telefonanlage auf.



Dank »Presence Sync« sind störende Anrufe Vergangenheit: Die Option gleicht den Präsenzstatus eines Teilnehmers sowohl in ecotel cloud.phone als auch in dem Teams Client ab - unabhängig davon, ob ein Teilnehmer die externe Telefoniefunktion nutzt oder nicht. Durch diese Synchronisation ist der Verfügbarkeitsstatus eines Teilnehmers in beiden Anwendungen identisch und darauf aufbauende Regeln, wie z.B. die Rufumleitung zur Mailbox, sind einheitlich steuerbar. Die Presence Sync-Option ist bei den Produktoptionen »Direct Routing« und »Teams only Seat« bereits kostenlos inkludiert und für alle reinen ecotel cloud.phone Seats optional buchbar.



Egal, welcher Teilnehmer welche Option nutzt: Die ecotel cloud.phone Teams Integration ermöglicht es dem Administrator - nach initialer Einrichtung von Direct Routing - zentrale Funktionen für alle Teilnehmer komfortabel im intuitiven ecotel Selfcare-Portal zu managen.



Wie bei ecotel cloud.phone üblich, können alle Produktoptionen jederzeit bedarfsgerecht skaliert werden.



Die Vermarktung an Geschäftskunden erfolgt über die ecotel Webseite und den Channel. Als Highlight zum Launch werden die »Spring Specials« ( https://www.ecotel.de/top-deals/spring-specials ) gestartet.



Damit erhalten Kunden die ecotel cloud.phone-Lösung bei Beauftragung über die Website im Aktionszeitraum vom 16. April bis zum 31. Mai 2024 in den ersten 30 Tagen nahezu kostenlos und können Extra-Optionen wie den Premium-SLA und das Telefonie-Backup ecotel @once dauerhaft kostenfrei nutzen. ecotel Vertriebspartner erweitern damit ihr Portfolio und erhalten im Rahmen ihrer Provisionsvereinbarungen Zahlungen auf die Airtime (lifetime).



Markus Hendrich, CEO der ecotel communication ag, erläutert das Konzept der Lösung: "Bei der Gestaltung haben wir uns gezielt an den häufig wechselnden Erfordernissen von Unternehmen orientiert und bieten insbesondere dem Mittelstand die Flexibilität, die er braucht. Im Rahmen unseres Bestrebens, den Kunden die jeweils beste Lösung zu bieten, haben wir bewusst unterschiedliche Varianten geschaffen, die zudem kombinierbar und integrierbar sind. Unternehmer müssen sich so nicht länger nur für ein System entscheiden, oder für alle Beschäftigten Lizenzen in zwei Systemen erwerben - bei der ecotel cloud.phone können Unternehmen pro Mitarbeiter das jeweils beste Tool wählen - oder eben die Kombination aus beidem. Generell steht unsere Cloud-Telefonanlage für Skalierbarkeit und Effizienz in modernen Arbeitswelten. Mitarbeiter kommunizieren in einem zukunftssicheren System, und das ohne Kompromisse."



Über die ecotel communication ag

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.



Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



