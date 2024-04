DJ Aktien Schweiz mit leichter Erholung - Temenos haussieren

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn mit einem kleinen Plus geschlossen. Damit konnten aber zwischenzeitlich höhere Gewinne nicht verteidigt werden. Im frühen Verlauf war es zu einer Erholung von den Abgaben am Freitag gekommen, mit der schwächelnden Wall Street wurden im späten Handel die Gewinne aber weitgehend wieder abgegeben. Leicht stützend wirkte nach Aussage von Marktteilnehmern, dass der iranische Angriff auf Israel großteils abgewehrt wurde und wenig Schaden anrichtete. Beobachter warnten jedoch, dass die Lage jederzeit weiter eskalieren könnte. Dazu kamen überraschend starke Einzelhandelsdaten aus den USA. Diese sind im März um 0,7 Prozent gestiegen und damit deutlich stärker als die Schätzung der Ökonomen von plus 0,3 Prozent.

Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 11.396 Punkte, nachdem der Index im Tageshoch schon bei 11.464 Punkten notiert hatte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Sika-Aktie. Umgesetzt wurden 17,52 (zuvor: 19,69) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten waren unter anderem die Aktien der Luxusgüter-Hersteller Richemont (+1,7%) und Swatch (+0,5%) gesucht. Dagegen profitierten die Aktien der UBS (-0,4%) nicht von den guten Ergebnissen von Goldman Sachs. Die US-Großbank hat einen überraschend hohen Gewinn vermeldet. Allerdings waren die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse von Citigroup, JP Morgan Chase und Wells Fargo negativ aufgenommen worden. Bei JP Morgan Chase hatte der pessimistische Ausblick enttäuscht und die Aktie überdurchschnittlich stark unter Druck gesetzt.

Die Temenos-Aktie schoss um 19,5 Prozent nach oben. Unabhängige Prüfer hätten die Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften festgestellt, so das Unternehmen für Bankensoftware. Damit sei die Untersuchung der Vorwürfe von Hindenburg Resesarch beendet.

Der Abschlag bei Julius Bär (-4,8%) war rein optischer Natur. Hier wurde zu Wochenbeginn eine Dividende von 2,60 Franken an die Aktionäre ausgeschüttet.

