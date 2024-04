PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben den Handel am Montag überwiegend höher beendet. Ein kleines Minus musste hingegen der Aktienmarkt in Prag verbuchen.

In Prag schloss der PX 0,09 Prozent tiefer mit 1557,56 Punkten. Vor allem die Abschläge der Schwergewichte CEZ und Erste Group lasteten auf dem tschechischen Leitindex. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ schwächten sich um 0,9 Prozent ab und die Titel der Bank Erste Group verbilligten sich um 0,6 Prozent.

In Budapest stieg der Bux um 0,18 Prozent auf 67 407,86 Punkte. Umsatzstärkster Wert war am ungarischen Aktienmarkt wieder einmal die Aktie der OTP Bank mit einem Kursplus von 0,6 Prozent.

An der Warschauer Börse ging es nach zwei klaren Verlusttagen wieder etwas nach oben. Der Wig-20 stieg um 0,29 Prozent auf 2453,31 Zähler, nachdem er in den zwei vorangegangenen Sitzungen in Summe um 2,2 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der Wig erholte sich um 0,37 Prozent auf 83 173,12 Punkte.

PZU schlossen mit plus 1 Prozent auf 49,07 Zloty. Hier haben die Analysten der Erste Group die Bewertung der Versicherungsaktie mit "Hold" und einem Kursziel von 53 Zloty aufgenommen.

Einen auffälligen Kurssprung nach oben absolvierte die CCC -Aktie. Die Titel des Schuheinzelhändlers sprangen um 16,5 Prozent nach oben.

An der russischen Börse wurden ebenfalls Gewinne verbucht. Der RTS legte 0,12 Prozent auf 1166,92 Zähler zu./ste/sto/APA/bek/mis

CZ0005112300, AT0000652011, HU0000061726, PLPZU0000011, PL9999999995, PL9999999987, PLCCC0000016, XC0009698371