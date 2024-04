Köln (ots) -Der bundesweit aktive Anbieter virtueller Zeitreisen in die Vergangenheit, die Time Ride GmbH, hat wegen finanzieller Probleme ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigten das zuständige Frankfurter Amtsgericht sowie Gründer und Geschäftsführer Jonas Rothe dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Laut eigener Aussage gilt das Unternehmen in seinem Bereich "als führend in Europa und darüber hinaus".An sechs Standorten in Deutschland - Köln, Frankfurt, Dresden, München, Berlin und Kloster Andechs - bietet Time Ride seine virtuellen Zeitreisen über spezielle Brillen an, in Köln können sich die Gäste beispielsweise 45 Minuten lang einen Film über das Köln der 1920er-Jahre anschauen. Im Januar begrüßte das Unternehmen sieben Jahren nach der Eröffnung in Köln seinen millionsten Besucher an allen Standorten. Die Firmensitze sind in Frankfurt und Köln. Laut Rothe hat die Corona-Pandemie die finanziellen Probleme verursacht, der Betrieb läuft demnach aber weiter wie bisher, Gutscheine behielten ihre Gültigkeit. Mittels eines Konzeptes soll der Betrieb nun saniert werden.https://www.ksta.de/koeln/koelner-innenstadt/time-ride-beliebte-koelner-attraktion-beantragt-insolvenz-776024Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5758102