NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Anpassung der Gewinnprognose auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der

gekürzte Ausblick im Zuge der Streiks im ersten Quartal und der damit einhergehenden Belastung der Nachfrage sei kurzfristig gut für die anderen großen europäischen Airlines wie Air France-KLM und IAG, da diese kurzfristig mehr Buchungen erhalten sollten für Anschluss-Flüge, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 14:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 14:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

