Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -KuCoin, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Kryptowährungsmarkt, hat seine ehrenvolle Pflicht erfüllt und die Ausschüttung eines Airdrops in Höhe von 8,95 Millionen US-Dollar an die von Abhebungsstaus betroffenen Nutzer erfolgreich abgeschlossen. In dem Bestreben, sich bei seinen treuen Nutzern zu bedanken, freut sich KuCoin, eine weitere Runde von Airdrops einzuführen. Innerhalb von fünf Tagen werden zehn Runden von Airdrops im Wert von 20 Millionen US-Dollar an 3 Millionen Nutzer vergeben. Diese Initiative wurde speziell entwickelt, um Nutzer zu belohnen, die während des angegebenen Zeitraums vom 26. März, 22:00 Uhr, bis zum 28. März, 00:00 Uhr (UTC+8), keine Abhebungen oder Einzahlungen veranlasst haben.Im Rahmen einer Verlosung werden drei Millionen glückliche Nutzer ausgewählt, die Airdrops in Höhe von 0,1 bis 2.000 USDT erhalten (Einzelheiten finden Sie in der offiziellen Ankündigung (https://www.kucoin.com/news/en-20-million-airdrops-for-3-million-users-is-coming-now) von KuCoin), wobei der Verteilungsprozess innerhalb von fünf Tagen abgeschlossen sein soll. Der Forderungsprozess für KuCoins 20-Millionen-Dollar-Dankeschön-Airdrop umfasst Token-Gutscheine, die die Empfänger im Verhältnis 1:1 gegen BTC einlösen können.Diese Geste ist Teil des anhaltenden Engagements von KuCoin, nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Plattform zu gewährleisten, sondern auch ein vereintes und geschütztes Kryptowährungsökosystem zu fördern. "Als People's Exchange wollen wir unsere Wertschätzung für das Vertrauen und die Unterstützung zeigen, die unsere Nutzer kontinuierlich gezeigt haben", sagte Johnny, der Geschäftsführer von KuCoin. "Lasst uns gemeinsam den Geist der Kryptowährung schützen und feiern!"Die Benutzer sind eingeladen, sich über die offiziellen Kanäle von KuCoin auf dem Laufenden zu halten.Informationen zu KuCoinKuCoin wurde im September 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse mit Sitz auf den Seychellen. Als nutzerorientierte Plattform mit dem Schwerpunkt auf Inklusivität und Gemeinschaftsaktionen bietet sie mehr als 800 digitale Vermögenswerte an und stellt ihren 30 Millionen Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen derzeit Spot Trading, Margin Trading, P2P Fiat Trading, Futures Trading und Staking zur Verfügung. KuCoin ist derzeit eine der Top-5 Krypto-Börsen. Im Jahr 2023 wurde KuCoin von Forbes zu einer der besten Kryptobörsen ernannt und im Rahmen der Finder's Global Cryptocurrency Trading Platform Awards 2023 als sehr empfehlenswerte Börse gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kucoin.com/.