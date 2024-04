Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot und Württembergische AG

Unternehmen: Wüstenrot und Württembergische AG

ISIN: DE0008051004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.04.2024

Kursziel: 23,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



W&W sieht auch 2024 inflationsbedingte Ergebnisbelastungen

W&W hat jüngst ihren Geschäftsbericht vorgelegt und die im November angepasste Prognose innerhalb der unteren Hälfte der Bandbreite erfüllt. Die Dividende wird trotz eines komfortablen Gewinns und einer geringen Ausschüttungsquote gleich belassen.



[Tabelle]



Sachversicherung in Q4/23 mit negativem Ergebnisbeitrag: Wie bereits in unseren letzten Publikationen beschrieben, leidet W&W in seinem ergebnisseitig wichtigsten Segment aktuell unter der Inflation, die nur verzögert durch die Anhebung der Prämien weitergegeben werden kann. Ebenfalls belasteten höhere Schadensaufkommen. In Q4 erzielte die Sachversicherung gar ein leicht negatives Ergebnis von -1,6 Mio. EUR, sodass im FY lediglich ein Ergebnisbeitrag von 8,3 Mio. EUR nach 130,3 Mio. EUR im Vj. zu Buche stand. Die Combined Ratio betrug 99,3% nach 92,7% im Vorjahr und lag damit leicht über dem Branchendurchschnitt von 98%. Obwohl die Prämien unterjährig bereits um einen zweistelligen Prozentsatz angehoben wurden, erwartet W&W erst 2025 eine Rückkehr zu normalisierten Gewinn-Niveaus.



VSM der Personenversicherung steigt durch Neubewertung deutlich: In 2023 konnte die Beitragssumme um 5,6% yoy auf 3,5 Mrd. EUR gesteigert werden, wodurch sich der Marktanteil leicht von 1,9% auf 2,0% erhöhte. Die vertragliche Service Marge (VSM) stieg im letzten GJ von 1,05 Mrd. EUR auf 1,59 Mrd. EUR. Maßgeblicher Treiber für die Erhöhung waren Bewertungseffekte i.H.v. 601 Mio. EUR, die aufgrund des gestiegenen Zinsumfelds anfielen (EZB-Hauptrefinanzierungssatz stieg 2023 von 2,5% auf 4,5%). Das Neugeschäft (47 Mio. EUR VSM) konnte die auslaufenden Verträge (107 Mio. EUR VSM-Auflösung) allerdings nur zu 44% kompensieren. Die VSM-Marge des Neugeschäfts in der Lebensversicherung betrug in 2023 unseren Schätzungen zufolge 3,3% (MONe). Der Barwert der Überschüsse (VSM) der Personenversicherung i.H.v. 1,6 Mrd. EUR übersteigt damit bereits die aktuelle MCap um rd. 28%.



Wüstenrot gewinnt im Neugeschäft weiter Marktanteile und steht nun unter EZBAufsicht: In 2023 konnte Wüstenrot im Neugeschäft nahezu an das Rekordjahr 2022 anschließen und seinen Marktanteil (bezogen auf Netto-Bausparneugeschäft) von 15,0% auf 16,9% steigern. Das Ergebnis lag mit 54,6 Mio. EUR nur leicht unter dem Vorjahr (61,5 Mio. EUR), obwohl sich 2022 positive Sondereffekte im hohen zweistelligen Mio.- Bereich aus der Auflösung von mehreren Vertragsjahrgängen ergeben hatten. Da die Bilanzsumme der Bausparkasse die 30-Mrd.-EUR-Grenze überschritten hat, steht das Institut nun zusammen mit der LBS Süd unter besonderer Aufsicht der EZB. Nach Unternehmensangaben wird dies zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, da das Geschäftsmodell lediglich in Deutschland verfolgt wird und u.E. auch ein gemeinsames Verständnis der Geschäftsaktivitäten entwickelt werden muss. Darüber hinaus befindet sich Wüstenrot aktuell in der Einführungsphase eines neuen Kernbankensystems, was bis 2025 die Profitabilität belasten, anschließend u.E. jedoch sowohl produkt- als auch effizienzseitig deutliche Verbesserungen mit sich bringen dürfte



Fazit: Obwohl W&W im ergebnisseitig wichtigsten Segment nur einen marginalen Gewinn erzielt hat, belief sich das EPS auf 1,48 EUR und hätte Spielraum für eine höhere Dividende gelassen (Ausschüttungsquote 44%). Da das Geschäftsmodell u.E. weiter intakt ist und inflationsbedingte Prämienerhöhungen am Markt durchsetzbar sind, halten wir eine Rückkehr zu normalisierten Gewinn-Niveaus bis 2025 für visibel. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 23,00 EUR.







