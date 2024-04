Die Japan Scallop Export Promotion Association ("J-HOTATE Association"), die sich zum Ziel gesetzt hat, den Export japanischer Jakobsmuscheln auszuweiten, wird auf der Seafood Expo Global, die vom 23. bis 25. April 2024 in Barcelona, Spanien, stattfinden wird, den europäischen Märkten japanische Jakobsmuscheln vorstellen.

Japanische Jakobsmuscheln (wir sagen HOTATE [Hoh-Tah-Teh]) werden aufgrund ihres Geschmacks, ihrer Größe und ihrer Qualität sehr geschätzt. Frische Jakobsmuscheln können dank umweltfreundlicher Zucht- und Erntemethoden und fortschrittlicher Technologie zur Erhaltung der Frische zwei einzigartige Aspekte der Zucht von Jakobsmuscheln in Japan das ganze Jahr über genossen werden. Vor allem in Hokkaido, Aomori, Iwate und Miyagi, wo Jakobsmuscheln produziert werden, liefern die lokalen Meeresströmungen reichhaltige Nährstoffe und sorgen für eines der weltweit größten Vorkommen an Jakobsmuscheln.

Jakobsmuscheln sind auch als gesunde Meeresfrüchte bekannt. Sie sind reich an Nährstoffen wie Vitamin B1, das Müdigkeit lindert und die Konzentrationsfähigkeit verbessert, sowie Taurin, das bekannt dafür ist, die Herz- und Leberfunktion zu unterstützen und Diabetes vorzubeugen. Außerdem haben Jakobsmuscheln einen hohen Proteingehalt und wenig Kalorien, was sie zu einem Superfood macht.

Japan ist im Vergleich zu anderen Teilen der Welt einzigartig, weil es hier aufgrund der Nähe zu den Fischgründen und Häfen möglich ist, Jakobsmuscheln sofort nach dem Fang zu verarbeiten und zu vertreiben, und es ist in Japan inzwischen üblich, Jakobsmuscheln roh zu essen. Jakobsmuscheln werden heutzutage direkt nach der Anlandung schnell eingefroren, was den Vertrieb in Übersee ermöglicht und die Qualität erhält.

Der Export von Jakobsmuschelprodukten aus Japan in andere Länder erreichte 2022 ein Rekordhoch von 94,5 Milliarden JPY (ca. 128.000 Tonnen Gewicht) und übertraf damit den doppelten Wert (mehr als das 1,6-fache des Gewichts) des Jahres 2020, als die Märkte aufgrund von COVID-19 zum Erliegen kamen.

Exportdaten für Japanische Jakobsmuscheln (weltweit) (Einheiten: Tonnen/Millionen JPY/kg) 2020 2021 2022 Gewicht Menge PPU Gewicht Menge PPU Gewicht Menge PPU Roh 13.990 5.090 364 19.597 8.173 417 16.356 9.512 582 Getrocknet 1.167 7.154 6.128 994 5.967 6.001 454 3.914 8.628 Gefroren 63.556 26.216 412 96.392 55.877 580 111.392 81.099 728 Gesamt 78.713 38.460 489 116.983 70.018 599 128.203 94.526 737 Quelle: J-HOTATE Association

Der Verband war auf der Seafood Expo in Boston und Singapur vertreten und erhielt positive Reaktionen von lokalen Firmen aus Nordamerika und asiatischen Ländern, die Interesse an Kontakten zu japanischen Jakobsmuschellieferanten hatten.

Mit unserer Teilnahme an der ersten Messe in Europa wollen wir den Export japanischer Jakobsmuscheln steigern und die traditionelle japanische Kultur des "Rohverzehrs" fördern, um den hohen Nährwert der Jakobsmuscheln voll auskosten zu können. Der Stand wird einen Bereich für Geschäftstreffen umfassen, in dem japanische Jakobsmuschelprodukte und Produktionsbereiche vorgestellt werden. Außerdem werden Proben von Jakobsmuscheln bei normalen und gefrorenen Temperaturen sowie Kostproben von Jakobsmuscheln direkt aus Japan in den Varianten Sushi/Sashimi und gebraten angeboten.

[Messeinformationen]

Event: Seafood Expo Global (https://www.seafoodexpo.com/global/)

Standnummer: 1F701 (Halle 1)

Datum: 23. April bis 25. April 2024

Veranstaltungsort: FIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE

Über die Japan Scallop Export Promotion Association ("J-HOTATE Association")

Die Japan Scallop Export Promotion Association (J-HOTATE Association) wurde im Oktober 2023 mit dem Ziel gegründet, den Export von japanischen Jakobsmuschelprodukten von hoher Qualität und mit gesundem Geschmack durch nachhaltigen Anbau zu steigern. Die J-HOTATE Association hat derzeit vierundsiebzig Mitglieder, darunter Erzeuger (Fischereigenossenschaften), Verarbeiter und fischereibezogene Vertriebsunternehmen in Japan sowie Trader. https://j-hotate.com/

