Der DAX konnte zum Wochenstart von der Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten profitieren. Zeitweise notierte der deutsche Leitindex bei fast 18.200 Zählern, bevor aber erneut Druck aufkam. Am Ende ging der DAX mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 18.026,58 Zählern aus dem Handel. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte musste hingegen Verluste hinnehmen. Er gab am Ende 0,5 Prozent auf 26.447,14 Zähler nach.Am Nachmittag sorgten starke US-Einzelhandelsumsätze zeitweise für gute Stimmung. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...