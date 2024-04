Ethereum-Update: Warum die entscheidende Änderung auf sich warten lässt!

Obwohl die Ethereum-Entwickler nach dem erfolgreichen Abschluss des Dencun-Upgrades, das wesentliche Kostensenkungen für Transaktionen auf Layer-2-Blockchains brachte, weitere Verbesserungen planen, bleibt das Problem der hohen Transaktionsgebühren ungelöst.

Tim Beiko, der Protokoll-Support-Leiter der Ethereum Foundation, betonte in einem Podcast-Interview die Intention, mit Pectra kurzfristige Verbesserungen zu realisieren, während an größeren Projekten gearbeitet wird.

Trotz dieser geplanten Verbesserungen verbleiben die Transaktionsgebühren auf einem hohen Niveau, die Geschwindigkeit ist nach wie vor langsam. Derzeit belaufen sich die Kosten für eine einzelne Transaktion auf etwa 15 Dollar.

Transaktionskosten von Ethereum, im März teilweise schon bei 30 US-Dollar, Quelle: https://bitinfocharts.com/

Dies stellt einen erheblichen Nachteil gegenüber anderen Blockchains dar, bei denen die Gebühren oft nur wenige Cent betragen. Die anhaltend hohen Gebühren könnten Ethereum im Wettbewerb mit anderen Technologien benachteiligen, da Nutzer und Entwickler möglicherweise zu kostengünstigeren Alternativen abwandern.

Wissenswertes zu den Gas Gebühren

Um Transaktionen im Ethereum-Netzwerk durchführen zu können, müssen Händler eine Gebühr namens "Gas" zahlen. Diese Gebühr ist notwendig, um Spamming bei Netzwerktransaktionen zu verhindern, da Ethereum-Blöcke nur über begrenzten Speicherplatz verfügen. Die Gasgebühr wird verwendet, um zu priorisieren, welche Transaktionen in den nächsten Block aufgenommen werden.

Gaspreise werden in einer kleineren ETH-Bezeichnung angegeben, die als "Gwei" bekannt ist, wobei ein Gwei 0,000000001 ETH (10-9 ETH) entspricht. Die Verwendung von Gwei als Maßeinheit ist praktischer, da sie eine einfachere Berechnung einer Gasgebühr ermöglicht, ohne sich mit extremen Einheiten wie 0,000000001 ETH auseinandersetzen zu müssen.

Die Gebühren werden nach dem folgenden Schema berechnet:

Gesamtgebühr = Gaseinheiten (Limits) x (Grundgebühr + Trinkgeld)

Die Gaseinheiten oder das Limit beziehen sich auf den Höchstbetrag, den ein Benutzer bereit ist, an Gasgebühren zu zahlen, um seine Transaktion einem Block hinzuzufügen. Während es logisch erscheinen mag, für jede Transaktion das niedrigstmögliche Limit auszuwählen, werden solche Transaktionen mit niedrigem Limit automatisch als niedrig priorisiert eingestuft, sodass eine Transaktion längere Zeit in der Liste der ausstehenden Transaktionen verbleibt.

Die Grundgebühr stellt die Gasmenge dar, die zur Verarbeitung einer Aktivität auf der Ethereum-Blockchain erforderlich ist, und hängt vollständig von der aktuellen Netzwerklast ab. Wenn das Netzwerk überlastet ist, erhöht sich wahrscheinlich die Grundgebühr für alle.

Das Trinkgeld oder die Prioritätsgebühr stellt den zusätzlichen Betrag an ETH (oder Gwei) dar, den Sie bereit sind auszugeben, um die Priorität Ihrer Transaktion für Validatoren zu erhöhen. Das Anbieten eines finanziellen Anreizes in Form eines Trinkgeldes ermutigt Prüfer, Ihre Transaktion schneller abzuwickeln.

Entwickler geben Ausblick

Bei einem Treffen der Ethereum All Core Developers, das alle zwei Wochen stattfindet, deuteten die Hauptentwickler der Blockchain an, dass Pectra wahrscheinlich den Ethereum Improvement Proposal (EIP) 3074 umfassen wird. Dieser Vorschlag beinhaltet eine Reihe von Codeänderungen zur Verbesserung der Benutzererfahrung von Ethereum-Wallets, insbesondere die Möglichkeit, Transaktionen zu bündeln und in einem Schritt zu bestätigen.

Eine weitere bedeutende Änderung, die in Pectra wahrscheinlich umgesetzt wird, ist die Anhebung des Staking-Limits für Validatoren von 32 ETH auf 2.048 ETH - eine 64-fache Steigerung. Dieser Vorschlag, bekannt als EIP 7251, würde großen Staking-Anbietern wie Coinbase oder Lido ermöglichen, ihre Validatoren auf der Ethereum-Blockchain zu konsolidieren und das ständige Erstellen neuer Validatoren bei jedem weiteren Staking von 32 ETH zu vermeiden.

Viladatoren im Ethereum Netzwerk, Quelle: https://dune.com/

Laut Dune Analytics operieren derzeit über 1,3 Million Validatoren im Ethereum-Netzwerk, was zu Bedenken hinsichtlich übermäßiger Latenz geführt hat. Entwickler suchen nach Möglichkeiten, die Rate, mit der neue Validatoren dem System beitreten, zu verlangsamen, um die Belastung zu reduzieren. EIP 2751 wird als Möglichkeit angesehen, die operationale Last für größere Staker zu verringern, die Anzahl der Validatoren auf der Blockchain zu konsolidieren und den Ressourceneinsatz für Staking und Validierung zu reduzieren.

Der Name "Pectra" ist ein Kofferwort, das aus zwei gleichzeitig stattfindenden Upgrades auf den verschiedenen Schichten der Blockchain entstanden ist. Die Ausführungsschicht, in der die Protokollregeln durchgesetzt werden, wird das "Prague"-Upgrade durchlaufen, und die Konsensschicht, die sicherstellt, dass Blöcke validiert werden, wird das "Electra"-Upgrade erfahren.

Memecoins wechseln auf andere Blockchains

Mit dem zunehmenden Wechsel von Memecoins und Transaktionen zu Blockchains wie Solana und Base zeigt sich ein signifikanter Trend in der Krypto-Community. Ethereum bleibt zwar eine zentrale Plattform, jedoch verlagern sich viele Aktivitäten auf Layer 2-Lösungen, die effizientere und kostengünstigere Transaktionen ermöglichen.

Anzahl aktive Adressen Ethereum und Solana, Quelle: www.defillama.com

Ein aussagekräftiges Beispiel für diese Entwicklung ist Solana, das im Durchschnitt 40 Millionen Transaktionen pro Tag verarbeitet, verglichen mit etwa 1,3 Millionen bei Ethereum.

Dogeverse positioniert sich mit seiner Multi-Chain-Memecoin-Initiative geschickt inmitten dieses Wandels. Indem Dogeverse seine Token auf sechs der größten Blockchains verfügbar macht, darunter Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base, adressiert es die Wünsche der Investoren und Nutzer, die nach vielseitigen und effizienten Handelsoptionen suchen. Dadurch haben eine Vielzahl an Investoren Zugriff auf das Asset, was den Kapitalzufluss potentiell vervielfacht.

