WASHINGTON/BAGDAD (dpa-AFX) - Inmitten der sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten hat US-Präsident Joe Biden die Zusammenarbeit mit dem Irak gewürdigt. Bei einem Besuch des irakischen Ministerpräsidenten Mohammed al-Sudani im Weißen Haus sagte Biden: "Unsere Partnerschaft ist von zentraler Bedeutung für unsere Nationen, für den Nahen Osten und, wie ich glaube, auch für die Welt."

Mit Blick auf den iranischen Angriff gegen Israel sprach Biden von einer beispiellosen militärischen Anstrengung zur Verteidigung Israels. "Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir diesen Angriff abgewehrt."

Nach US-Darstellung waren bei dem Angriff am Wochenende auch Drohnen und Raketen aus Syrien, dem Irak sowie dem Jemen abgefeuert worden. Gleichzeitig hatten den Angaben zufolge in der Region stationierte US-Truppen dabei geholfen, den Angriff abzuwehren.

Im Irak sind nach Angaben eines Verteidigungsbeamten in Washington derzeit 2400 US-Soldaten im Einsatz. Offizielles Mandat der US-Truppen im Irak und Syrien ist die Unterstützung der irakischen Regierung im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Beobachtern zufolge geht es den USA aber vor allem darum, mit ihrer Truppenpräsenz in der Region den Einfluss des Irans zu begrenzen.

Al-Sudani, der 2022 an die Spitze seiner Regierung rückte und dabei breite Unterstützung proiranischer Gruppen erhielt, fordert seit Langem öffentlich ihren Abzug. Bei dem Besuch in Washington sollte es neben vielen anderen Themen auch um die Sicherheitskooperation der beiden Länder gehen./trö/DP/he