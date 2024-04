Am Montag, den 15. April 2024, hat der Dow Jones letztlich ein deutliches Minus verbucht. Dabei hatte es zum Handelssart an den US-Börsen nach einem freundlichen Handelstag ausgesehen. Im weiteren Verlauf rutschten die Kurse jedoch immer weiter ab. Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 konnten sich dem Abverkauf nicht entziehen. Letztlich konnte der Dow Jones ein anfängliches Plus von rund einem Prozent ...

