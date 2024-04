Gefragter denn je...: Explosive Nachfrage und Schockierendes Defizit! Auf den Schwingen des Silbers jetzt abheben!

Anzeige / Werbung

Laut dem renommierten Silver Institute werden die Schwingen des Silberpreises dieses Jahr einen Rekord-Auftrieb erfahren und die weltweite Silbernachfrage auf 1,2 Milliarden Unzen treiben!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sie haben richtig gelesen, 1,2 Milliarden Unzen Silber-NACHFRAGE, das entspricht dem zweithöchsten jemals verzeichneten Wert. Allein die industrielle Nachfrage wird den Prognosen zufolge um 4 % auf einen Rekordwert von 690 Millionen Unzen (Moz) steigen - das wohlgemerkt nach einem rekordträchtigen Jahr 2023, wo die Silbernachfrage bereits ein Allzeithoch erreicht hatte. Besonders die Photovoltaik- (PV) und die Automobilindustrie werden auch dieses Jahr wieder die Taktgeber des Turbowachstums bei der Nachfrage nach Silber sein, insbesondere weil die neuen Solarzellen des "Typs N' mit höherem Wirkungsgrad, die mehr Silber benötigen als ältere Zellen, in die Massenproduktion gehen werden.

Unterm Strich erwarten die Experten des Silver Institute ein strukturelles Marktdefizit im Wert von 176 Mio. EUR, das sich bereits auf das vierte aufeinanderfolgende Jahr erstreckt. Das wiederum stellt einen fundamentalen Rückenwind für höhere Preise dar. Auch die Wirtschaftsdaten scheinen sich wieder leicht aufzuhellen, nicht zuletzt im Reich der Mitte. Das ist für Silber deshalb von starker Bedeutung, da dieses Edelmetall zeitgleich auch eine wichtige Rolle in der High-Tech- und Industrieanwendung Chinas spielt, was die Nachfrage massiv ansteigen lassen wird.

Nicht zuletzt gibt auch die makroökonomische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Richtung der Inflation und den nächsten Schritten der Fed-Politik entscheidende Impulse. In diesem Sinne wird Silber im Rahmen der aktuellen Entwicklung seiner traditionellen Rolle als Wertspeicher oder als Fluchtwert wieder einmal gerecht.

Das ist also jetzt genau die Zeit, um in Silberaktien mit Power-Produzenten-Aktien wie Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) einzudecken, ein Unternehmen, dass sich zu genau der richtigen Zeit zu einem absoluten Senkrechtstarter in der Branche transformiert!

Wer im heiß umkämpften Gold- und Silbermarkt nach Senkrecht- und Durchstartern sucht, um auf dem Kamm ihrer Erfolgswelle mitreiten zu können, stößt dabei unweigerlich auf Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) - und das aus vielen guten und gewichtigen Gründen. Denn Durchhaltevermögen und das permanente Streben nach noch größeren Erfolgen führt der kanadische Power-Player nicht nur in seinem Namen, sondern vor allem in seinen dynamischen Durchstarter-Genen.

Genau diese haben Endeavour Silver letztlich auch aus seinem Kurstief herauskatapultiert und dazu geführt, dass sich dessen Aktien seither mehr als verdoppelt und sich im Vergleich zum volatilen und herausfordernden Jahr 2023 bärenstark erholt haben. Den TOP-Assets sei Dank!

Quelle: Endeavour Silver

Diese Rekord-Rallye spiegelt sich praktisch ungefiltert in den grandiosen Q1-2024-Produktionszahlen wider, die Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) vorgelegt hat. Insgesamt wurden herausragende 1.460.006 Unzen(oz) Silber und 10.133 Unzen Gold produziert, was einer Silberäquivalentproduktion (AgEq) von gewaltigen 2,3 Millionen oz entspricht!

Quelle: Endeavour Silver

Das ist nicht nur sensationell gut, sondern auch ein wichtiger Meilenstein hin zum Erreichen des selbstgesteckten Jahresziels von 8,1 bis 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Silber- und Goldverkäufe verzeichnen fantastisches Plus!

Mit 1.756.094 oz Silber und 10.880 oz Gold legte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) in Q1-2024 auch in Sachen Silber und Gold-Verkäufe eine perfekte Performance hin, was in nackten Zahlen einem Plus von 5 %respektive von fantastischen 19 % gegenüber den Verkäufen im ersten Quartal 2023 entspricht. Auf Lagerhielt Endeavour Silver noch 174.759 oz Silber und 394 oz Gold sowie 7.369 oz Silber und 385 oz Gold in Konzentrat-Beständen vor.

Dynamik im Detail!

Die "Guanaceví'-Silber-Goldproduktion entsprach dem Plan. Höhere Goldgehalte konnten die etwas niedrigeren Silbergehalte ausgleichen. Die Durchsatzleistung im ersten Quartal 2024 übertraf sogar den Plan und lag satte 12 % über dem ersten Quartal 2023, aufgrund Anlagenrenovierungen und Bergbaueffizienzen, die bereits Ende 2023 implementiert wurden. Die Versorgung mit lokalem Fremdfutter setzte die Minenproduktion weiterhin fort, wobei sie 11 % des Quartalsdurchsatzes ausmachte und zu den durchschnittlichen höheren Gehalten beitrug.

Quelle: Endeavour Silver

Neue Infrastrukturverbesserungen in Pumpen und Belüftung haben die Produktionskapazitäten auf "Guanaceví' stabilisiert, was sich in dem starken Jahresstart bestätigt. Und das in genau der Zeit, wo sich die Preise für Gold und Silber deutlich verbessert haben und zu einer signifikanten Steigerung zukünftiger Einnahmen beitragen sollten.

Auch "Bolañitos' konnte mit einer bärenstarken Goldproduktion ein fettes Ausrufezeichen setzen, während die Silberproduktion aufgrund niedrigerer Silbergehalte im Erz etwas zurückging. Geologisch bedingte Schwankungen in den Gehalten sind auch weiterhin von Quartal zu Quartal zu erwarten. In Summe fiel die "Bolañitos'-Q1-Durchsatzleistung gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 2 %, wobei 31 % niedrigere Silbergehalte durch 14 % höhere Goldgehalte nahezu ausgeglichen wurden. Entsprechend lag die Silberproduktion um 32 % unter dem Vorjahresquartal, während die Goldproduktion um 17 % anstieg.

Quelle: Endeavour Silver

Unterm Strich also genau jene robuste Wachstumsorientierung, die alle Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N)-"Power'-Assets auszeichnet.

Quelle: Endeavour Silver

"Terronera' - DER Gamechanger startet noch dieses Jahr durch!

Die "Terronera'-Mine als DER neue "Frontrunner' in Mexikos Silberproduktion geht als Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) neues Flaggschiff bis zum vierten Quartal dieses Jahres an den Start, d.h. in die initiale Produktion. Das neueste Update verzeichnet einen Baufortschritt von 43 %, wobei ein Großteil der 170 Mio. US-Dollar Kapitalverpflichtung bereits in einem zehnjährigen Planungsprozess investiert wurde.

Quelle: Endeavour Silver

Spätestens mit Aufnahme der ersten Produktion wird Endeavours Silver unserer Ansicht nach einen Wendepunkt erreichen, der die aktuelle Produktion nach oben katapultieren und nahezu verdoppeln wird. "Terronera' wird mit seiner zehnjährigen Lebensdauer werden jährlich sensationelle rund 7 Millionen AgEq-Unzen hinzugefügt.

Quelle: Endeavour Silver

Diese Superkraft-Produktion wird dabei von extrem niedrigen Produktionskosten flankiert, was Endeavours Silver gegenüber Mitbewerbern besonders günstig positioniert.

Quelle: Endeavour Silver

Im Detail belaufen sich die geschätzten "All-in'-Produktionskosten "LOM AISC' über die Lebensdauer der Mine auf 2,15 USD pro Unze, was die Rentabilität des Unternehmens spätestens ab 2025 beflügeln wird.

Perfekt positioniert, um aus Produktionswachstum satte Gewinne zu ziehen!

Inmitten des anhaltenden Anstiegs der Gold- und Silberpreise in diesem Jahr hat sich Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) insgesamt sehr prominent als einer der leistungsstärksten Edelmetallproduzenten platziert und steht ganz vorne in der Reihe jener Unternehmen, die von höheren Preisen direkt profitieren. Das Umsatz- und Gewinnpotenzial dieser Ausnahmeerscheinung am Silber- und Goldmarkt ist mit der Inbetriebnahme von "Terronera' besser aufgestellt als je zuvor, und dass bei einer Bewertung der Aktien zu einem 3-fachen Umsatz-Multiple zum Unternehmenswert, was deutlich unter dem 3-Jahres-Durchschnitt für das Bewertungsmultiple liegt.

Analysten halten eine Bewertung EV-zu-EBITDA-Multiple von 13x auf einer Forward-Basis angesichts des erwarteten Produktionsanstiegs bis zum nächsten Jahr gerechtfertigt.

Quelle: WallstreetOnline.de

Apropos 1A-Aufwärtspotenzial: Aus dem Aktienkurschart geht hervor, dass Endeavour Silver im zweiten Quartal 2023 bis auf 4,50 USD stieg, was unserer Ansicht nach ein erstes Upside-Ziel darstellt, und eine starke Metallpreisumgebung widerspiegelt. Hinzu kommt, dass Endeavour Silver bereits ohne sein Mega-Projekt "Terronera' hervorragende Ergebnisse für das vierte "Übergangsquartal" präsentieren konnte, wobei ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,02 USD ausgewiesen wurde.

Kurz gesagt, hält Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) die genau richtigen Hebel in der Hand, um mit seiner aktuellen und künftigen Produktionspower von künftig weiter steigenden Preisen für Silber und Gold das Maximum mitzunehmen. Silber notiert deutlich über 28,- USD je Feinunze und befindet sich nahe einem historischen Drei-Jahres-Hoch. Gold notiert im Bereich 2.350,- USD/Unze und damit nahe seinem kürzlich aufgestellten Rekordhoch. Aus technischer Sicht, so glauben wir, sollte die Marke von 30,- USD/Unze für Silber bereits in Kürze genommen werden, was eine größere Welle an Dynamik auslösen und Vorstöße in den Bereich der früheren Höchststände von 2011 eröffnen sollte.

https://www.youtube.com/watch?v=ow6w82SZ7qI

Fazit: Mit dem Zünden des Turbos den absoluten "Turnaround' geschafft!

Im vergangenen Jahr 2023 sah sich Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) mit einigen operationellen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Doch die vorgelegten Produktionszahlen zusammen mit der Aussicht auf ein sehr starkes Produktionswachstum und in Kombination mit einer Silber- und Goldpreisrallye, schaffen enormes Aufwärtspotenzial, von dem Investoren profitieren können, wenn sie jetzt einsteigen.

Zusätzlichen Auftrieb für Endeavour Silvers weiteren Wachstumskurs bieten seine erstklassigen Explorationsprojekte wie das chilenische "Aida'-Projekt inmitten des Bolivianischen Silbergürtels oder auch das mexikanische "Lourdes'-Projekt mit seinen hochgradigen "Bonanza-Silber-Gold'-Gehalten von durchschnittlich satten 300 g/t Ag und 2 g/t Au, um nur einige zu erwähnen.

Nichts zuletzt mit Blick auf seine erlesenen Explorations-Assets, ist der dynamische kanadische Durchstarter für uns ein klarer Kauf mit branchenführender Exposition gegenüber Silber. Das gilt umso mehr, als Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) die Mittel, Menschen und das Know-how hat, auch weiterhin das größtmögliche Potenzial aus seinem "Power'-Portfolio zu ziehen.

Genau das unterstreicht auch Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver:

"Wir halten weiterhin konzentriert Kurs auf unsere Jahresproduktionsprognose von 8,1 bis 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent für das laufende Jahr. Parallel dazu haben wir wichtige Metriken wie Kostenlevels, Cashflows und Rentabilitätsmargen fest im Blick, während wir zusätzlich mit großer Spannung auf die Aufnahme der initialen Produktion unseres Ausnahmeprojekts "Terronera' schauen, welches unsere Jahresproduktion steil nach oben katapultieren wird - das alles in einem Umfeld steil steigender Gold- und Silberpreise, wo wir mit unserem vielversprechenden Portfolio prominent und gewinnbringend positionieren sind."

Genau unsere Meinung...!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Endeavour Silver, Silver Institute, eigener Research und eigene Berechnungen.

