NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk mit "Neutral" und einem Kursziel von 32,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Panzergetriebe-Herstellers sei eine attraktive Anlage, doch kurzfristig erscheine das Kurspotenzial begrenzt, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger hätten ihre Vorzüge bereits erkannt, weshalb sich der Kurswert seit dem Börsengang im Februar schon mehr als verdoppelt habe. Für Investoren, die auf den schnell wachsenden europäischen Verteidigungssektor setzen wollten, böten Leonardo und Babcock kurzfristig attraktivere Anlagemöglichkeiten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000RENK730

