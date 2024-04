© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Aktie von Freeport-McMoRan bietet das Beste aus gleich zwei Welten: Das Unternehmen ist einer der weltgrößten Förderer von Gold und Kupfer gleichzeitig.Die Rallye in den Edelmetallen Gold und Silber dürfte nach dem iranischen Angriff auf Israel sowie der Furcht vor einer Eskalation der Gewalt im Nahen und Mittleren Osten auch in dieser Woche in Atem halten. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist derzeit groß - auch aufgrund der anhaltend hohen US-Inflationsdaten. Nicht nur Gold und Silber, auch Kupfer ist aktuell gefragt Im Windschatten von Gold und Silber hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten aber noch ein anderes, aussichtsreiches Metall kräftig steigern können: Das …