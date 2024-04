The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2024ISIN NameDE000HLB47B4 LB.HESS.THR.CARRARA04J/23XS2776523743 TUI 24/29 144ADE000LB2BZL1 LBBW FZA 22/24DE000HLB71Y6 LB.HESS.THR.CARRARA04A/22XS2328980979 ASAHI GROUP 21/24XS1596070547 MDGH G.R. 17/24 MTNDE000LB1P4A3 LBBW GM-FLOATER 18/24FR0013330115 THALES S.A. 18-24 MTNFR0013252061 VEOLIA ENVIR 17/UND. FLREU000A1G0EC4 EFSF 19/24 MTNXS1809245829 INDRA SISTEMAS 18/24CA65344N1078 NEXPOINT HOSPITALITY TR.