16.04.2024 / 07:48 CET/CEST

Die Deutsche Bundeswehr entscheidet sich für CeoTronics-Produkte für bis zu 191.000 Soldaten. Das garantierte Abnahmevolumen des Auftragseingangs beläuft sich auf 60.000 CT-MultiPTT mit einem Gesamtvolumen von ca. € 43 Mio. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication wird u. a. multifunktionale, abgesetzte Bedienteile (CT-MultiPTT 3C und 1C) im Rahmen der Ausschreibung "SMG" über Rheinmetall Electronics GmbH an die Deutsche Bundeswehr für den querschnittlichen Einsatz liefern. Der Vertrag mit der Rheinmetall Electronics GmbH, die vom BAAINBw beauftragt wurde, beinhaltet eine verbindliche Mindestabnahme- bzw. Mindestabrufmenge von 60.000 Systemen bis 2030, davon maximal 30.000 Systeme noch im Kalenderjahr 2024. In den Auftragsbestand aufgenommen, wird aktuell nur diese beauftragte Mindestabnahmemenge mit einem Volumen über ca. € 43 Mio. Zu späteren Zeitpunkten darüber hinaus verbindlich beauftragte Losabrufe und/oder verbindlich beauftragte optional angebotene Produkte sowie separat zu beauftragende Produkte werden entsprechend sukzessiv in den Auftragsbestand genommen. "Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den einzelnen Losgrößen und -lieferterminen oder zu den Nutzungsszenarien bei der Bundeswehr veröffentlichen. Wir sind von unseren Produkten und unserem Service überzeugt - auch deshalb konnten wir uns auf eigenes Risiko auf größere Auftragseingänge und die Skalierung der Produktionskapazitäten vorbereiten. Die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit in Deutschland und Europa zum Schutz unserer Freiheit, Demokratie und sozialen Marktwirtschaft ist uns eine Herzensangelegenheit. Es erfüllt uns mit Stolz, einen so großen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung leisten zu dürfen. Zitat: "Sicherheit ist selbstverständlich nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles andere nichts."", teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.



