Am Montag konnte der DAX noch mit Gewinnen in die Woche starten. Am heutigen Dienstag dürfte der deutsche Leitindex aber deutlich unter Druck stehen. Die Entwicklungen im Nahen Osten sowie die Unsicherheit bezüglich der für Juni erwarteten Zinswende dürfte für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 1,3 Prozent tiefer auf 17.785 Zähler.Auch die US-Börsen rutschten am Montag klar ins Minus. Der Leitindex Dow Jones verlor am Ende 0,7 Prozent auf 37.735,11 Zähler. ...

