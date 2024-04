NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die rekordhohen chinesischen Stahlexporte seien eine schlechte Nachricht für Europas Hersteller, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er senkte seine Stahlpreisprognosen und liegt mit seinen operativen Ergebnisannahmen (Ebitda) nach eigener Aussage unter den Konsensschätzungen. Der Experte bleibt bei seiner Präferenz für Arcelormittal, da die Bewertung einen Sicherheitspuffer biete. Bei Thyssenkrupp dürften die Restrukturierungsbemühungen für das europäische Stahlgeschäft weiter im Mittelpunkt stehen. Bei Salzgitter sieht er in einem Aufschwungszenario zwar Ergebnispotenzial, allerdings sei die Aktie in einem fragilen Erholungsumfeld am verwundbarsten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

