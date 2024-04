EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Nagarro veröffentlicht seine geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 - der Umsatz stieg währungsbereinigt um 9,4 %



16.04.2024 / 08:02 CET/CEST

16. April 2024 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute seine geprüften Finanzzahlen für das Jahr 2023 und seinen Geschäftsbericht für 2023 vorgelegt. Das Geschäftsjahr 2023 zeigt eine beständige Entwicklung und ein Umsatzwachstum von 6,5 %. Der Umsatz stieg von 856,3 Mio. € im Jahr 2022 auf 912,1 Mio. € im Jahr 2023, was einem Wachstum von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Geschäftsjahr betrug 9,4 %. Das Unternehmen hatte einen Umsatz in der Größenordnung von 915 Mio. € prognostiziert. Der Gross Profit und das bereinigte EBITDA wurden im Laufe des Jahres durch Überkapazitäten beeinträchtigt, bedingt durch das abgeschwächte Wachstum. Der Gross Profit lag im Jahr 2023 bei 235,7 Mio. €, gegenüber 247,1 Mio. € im Jahr 2022. Die Gross Margin lag im Jahr 2023 bei 25,8 %, gegenüber der Prognose von 26 % und 28,9 % im Jahr 2022. Das bereinigte EBITDA lag im Jahr 2023 bei 126,1 Mio. €, gegenüber 148,5 Mio. € im Jahr 2022. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug im Jahr 2023 13,8 % verglichen mit der Prognose von 13 % und mit 17,3 % im Jahr 2022. Das EBITDA lag im Jahr 2023 bei 121,3 Mio. €, verglichen mit 145,6 Mio. € im Jahr 2022. Das EBIT betrug 86,2 Mio. € im Jahr 2023, gegenüber 112,4 Mio. € im Jahr 2022. Das Periodenergebnis lag im Jahr 2023 bei 52,1 Mio. €, gegenüber 77,4 Mio. € im Jahr 2022. Die Anzahl der Kunden, mit denen Nagarro jährliche Umsatzerlöse von mehr als 1 Mio. € erzielt - ein wichtiger interner Indikator für das Wachstumspotenzial - stieg von 159 im Jahr 2022 auf 181 im Jahr 2023. Der operative Cashflow betrug 77,7 Mio. € im Jahr 2023 im Vergleich zu 82,3 Mio. € im Jahr 2022. Die Mittelverwendung im Rahmen des Factoringprogramms wurde 2023 um 23,2 Mio. € reduziert. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl vertragliche Vermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, ist von 69 Tagen zum 31. Dezember 2022 auf 84 Tage zum 31. Dezember 2023 angestiegen, was auch den Rückgang des Factoringvolumens widerspiegelt. Die liquiden Mittel von Nagarro beliefen sich zum Ende des Jahres 2023 auf 110,1 Mio. €, gegenüber 110,2 Mio. € zum Jahresende 2022. Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 18.413 Fachkräfte.

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeitende und ist in 36 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com .



