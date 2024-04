NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Wenn der Supermarktkonzern im Mai seine Zahlen zum ersten Quartal vorlegt, rechnet Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen der deutlich zurückgehenden Lebensmittelinflation und einem Anstieg bei den Betriebsausgaben mit einem schwierigen Jahresauftakt. In dem schwierigen Umfeld seien der starke Marktanteil und die robuste Verbrauchernachfrage ein Trost./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 15:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken