Hannover (www.anleihencheck.de) - Die März-Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze haben die Märkte wieder positiv überraschen können; nach noch vorläufigen Angaben kam es hier zu einem Anstieg um beachtliche 0,7% M/M, so die Analysten der Nord LB.Höhere Benzinpreise hätten das Volumen der Umsätze an den Tankstellen zwar erwartungsgemäß aufgebläht, unter Ausklammerung des Kraftstoffs habe sich aber immerhin noch ein Zuwachs von erfreulichen 0,6% M/Mg gezeigt. In der Summe scheine die weiterhin positive Beschäftigungssituation den privaten Haushalten die finanziellen Mittel zu verschaffen, welche diese benötigen würden, um auch nach dem Preisanstieg der jüngeren Vergangenheit ihre Konsumpläne realisieren zu können. ...

