INTILION: Industrieller Großspeicher für Siegfried Jacob Metallwerke in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen



16.04.2024 / 09:00 CET/CEST

Zukunftsweisendes Projekt für die mit knapp 50.000 m² größte Dach-Photovoltaikanlage in NRW

Einsatz der Stromspeichertechnologie zur Optimierung des Eigenverbrauchs in der Industrieproduktion Paderborn, 16. April 2024 - INTILION, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat gemeinsam mit be.storaged, einem Tochterunternehmen der EWE AG und Experten für Batteriespeicherprojekte und Energiemanagement, ein Projekt für ein modernes industrielles Großspeichersystem zur Eigenbedarfsoptimierung und Lastspitzenkappung erfolgreich abgeschlossen. Das Großspeichersystem wurde für die Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG errichtet und speichert den erzeugten Strom einer knapp 50.000 m² großen Photovoltaikanlage auf den Dächern der eigenen Produktionsanlagen. Damit ist die PV-Anlage die größte auf Dächern in NRW. Bei diesem zukunftsweisenden Projekt verfolgten die Projektbeteiligten einen ganzheitlichen Ansatz der Energieerzeugung, -speicherung und des -verbrauchs, um insbesondere Lastspitzen abzufedern.



Siegfried Jacob Metallwerke ist ein führendes, konzernunabhängiges, europäisches Familienunternehmen mit Sitz in Ennepetal, das in allen Bereichen des Metallrecyclings und -handels tätig ist. Auf dem über 300.000 m² großen Betriebsgelände in Ennepetal wurde auf insgesamt 50 unterschiedlich ausgerichteten Hallendächern die leistungsstarke Photovoltaikanlage installiert. Die PV-Anlage hat eine Peak-Leistung von 9,2 Megawatt und wurde mit einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 2,7 Megawattstunden (MWh) ausgerüstet.



Von der erzeugten Strommenge der PV-Anlage wird das Unternehmen im aktiven Betrieb nur rund 35 % selbst nutzen können, da der Stromverbrauch von der Produktion in den Werken abhängt. Das Energiespeichersystem ermöglicht es, überschüssigen Strom in Zeiten hoher Solarstromproduktion zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt für den eigenen Bedarf in der Produktion zu nutzen. Damit kann zum einen der Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms gesteigert und zum anderen Lastspitzen reduziert werden, wodurch die Einkaufsmenge des Stroms als auch die Netzentgelte reduziert werden können.



Dr. André Haubrock, CEO der INTILION AG, sagt: "Für uns war das Projekt sehr spannend. In der Konstellation mit unserem langjährigen Partner be.storaged und Siegfried Jacob Metallwerke haben wir intensiv und professionell zusammengearbeitet und ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Unsere Speicherlösungen haben wir dabei individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst. Das Projekt bestätigt den Trend hin zu ganzheitlich gedachten Energiesystemen, den wir in letzter Zeit verstärkt beobachten. Immer häufiger werden PV-Anlagen und Energiespeichersysteme auch in großen Projekten gleichzeitig geplant und verwirklicht. Das hat den großen Vorteil, dass die Systeme optimal aufeinander abgestimmt werden können. In diesem Bereich haben wir jeweils unsere Expertise eingebracht und somit dazu beigetragen, dass die Siegfried Jacob Metallwerke bestmöglich für die Zukunft aufgestellt sind."



Dr. Carsten Hillmann, Technischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG, kommentiert die erfolgreiche Inbetriebnahme des Projekts: "Ursprünglich waren unsere Pläne noch etwas kleiner angelegt, mit einem Megawatt Leistung oder noch etwas darunter. Wir kamen allerdings schnell zu der Erkenntnis, dass sich der entstehende Aufwand des Projekts auch langfristig lohnen sollte. Der Plan, an diesem Punkt richtig anzugreifen, nahm Form an und wurde dann auch beschlossen. Wir haben nun mal über 50 verschiedene Hallen in verschiedenen Ausrichtungen, deren Dächer wir bestücken können und haben uns gesagt: Okay, dann machen wir einen großen Wurf und investieren auch mehr, als wir selbst nutzen können."



"Der Betrieb läuft während der Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, aber natürlich scheint die Sonne auch am Wochenende weiter. Ein Batteriespeichersystem mit intelligentem Energiemanagementsystem ist daher die ideale Lösung, um die überschüssige Energie verfügbar zu machen", erklärt Len Röben, Sales Manager von be.storaged. Das Energiemanagementsystem okean.OS von be.storaged kombiniert verschiedenste Erlösmodelle, wie in diesem Fall die Lastspitzenkappung und Eigenbedarfsoptimierung, um möglichst viel Flexibilität und somit maximal hohe Erlöse und Ersparnisse für den Kunden zu generieren.



Über die INTILION Aktiengesellschaft

Die INTILION Aktiengesellschaft ("INTILION") ist eine Anbieterin von innovativen, modularen und skalierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden von INTILION zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. INTILION hat ihren Sitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet. Die INTILION AG beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und feiert im April 2024 sein 5-jähriges Firmenjubiläum.



Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



Über be.storaged

be.storaged, ein 2017 gegründetes Tochterunternehmen der EWE AG, stellt für Kunden und Partner innovative und effiziente Energiespeicher- bzw. Energiemanagementsysteme zur Verfügung. Diese bieten sowohl technisch als auch ökonomisch nachhaltige Lösungen zur intelligenten Energienutzung. Mit inzwischen über 80 Mitarbeitenden in den Bereichen Projektierung, Realisierung, Softwareentwicklung, Betrieb und Vermarktung kombiniert be.storaged Fachwissen mit der Erfahrung aus der Energiewirtschaft und kann so optimal abgestimmte Angebote aus Technik, Software, Betrieb und Vermarktung anbieten. Bei all seinen Aktivitäten verfolgt be.storaged ein Ziel: . ein maximal wirtschaftliches Energiesystem für seinen Kunden.



Weite Informationen finden Sie unter https://be-storaged.de



Wirtschaftspressekontakt INTILION:

Monika Collée

E-Mail: Monika.Collee@intilion.com

Telefon: +49 (0) 5251 693 326 2



