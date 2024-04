ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 31,90 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung erfülle in etwa die Konsenserwartungen, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schwach sei aber das sequenzielle Wachstum im deutschen E-Rezept-Geschäft, was auf weitere Marktanteilsverluste im Vergleich zu Mitbewerbern hindeute./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 05:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

