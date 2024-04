München (ots) -- Primetime: "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit 6,7 % MA und 8,9 % MA (14-49 Jahre)- Late Prime: "Geissens' Mega Mansions" mit 6,2 % (14-49 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,7 %Erneut ein guter Start in die Woche für Robert und Carmen Geiss bei RTLZWEI: Zwei neue Folgen der erfolgreichen Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bescherten dem Sender am Montagabend ab 20:15 Uhr schöne Quoten: Die erste Folge um 20:15 Uhr erreichte 6,7 % MA (14-49). Im Anschluss konnte sich die zweite Folge der Doku-Soap auf starke 8,9 % MA bei der klassischen Zielgruppe steigern.Auch in der Late Prime konnte die Jetset-Familie mit "Geissens' Mega Mansions" die Zuschauer mit 6,2 % MA (14-49) überzeugen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,7 %.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 15.04.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 13315 vom 16.04.2024Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5758251