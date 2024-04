Neustrelitz (ots) -+++Architekt Christian Peters setzt auf flexibles Nutzungskonzept+++Villa in Neustrelitz - 100 Kilometer entfernt von Berlin+++Der einmal festgelegte Grundriss eines Hauses ist für die verschiedenen Lebensphasen der Bewohner in der Regel ein Hemmschuh: Bei Familien kommen Kinder dazu oder ziehen aus. Eltern verlegen eventuell einen Arbeitsplatz nach Hause oder mehrere Generationen wollen unter einem Dach leben und trotzdem Privatsphäre sicherstellen. Der Architekt Christian Peters wollte bei der Sanierung der großväterlichen Villa in Neustrelitz neue Wege gehen und hat ein "Haus am See" für wechselnde Lebensphasen realisiert."Das Haus meines Großvaters von 1928 lässt sich heute flexibel an die Bedürfnisse seiner Bewohner anpassen", sagt Christian Peters, Architekt und Erbe des viergeschossigen Lebensphasen-Hauses, das in der ehemaligen Residenzstadt Neustrelitz, 100 km nördlich von Berlin, liegt.Zeit und Geld sparen in den verschiedenen LebensphasenPeters passte das Gebäude ab den 90er Jahren Schritt für Schritt an moderne Bedürfnisse hinsichtlich Komfort und Flexibilität an. "Heute lässt sich das Wohnraumkonzept nach einem Baukastenprinzip mit minimalem baulichem Aufwand flexibel umgestalten - je nach den aktuellen Erfordernissen der Bewohner", sagt Peters. "Wichtig für die praktische Umsetzung sind dabei mehrere Hauseingänge, ein wandelbares Treppenhaus und vorausschauend geplante Versorgungsanschlüsse. Ein solches Baukastensystem spart Zeit und Geld beim Umbau."Optionale Aufteilung in eine, zwei oder drei WohnbereicheIn dem historischen Backsteinbau ist der Zugang zum Treppenhaus variabel über den seitlichen Hauseingang oder die Erdgeschosswohnung möglich. So eignet sich der großzügig angelegte Bau für Menschen, die das ganze Haus bewohnen möchten ebenso wie für aufgeteilte Einheiten. Möglich sind beispielsweise zwei separate Wohnungen plus Gästebereich oder drei Einheiten mit je eigenem Eingang."Das Modulkonzept bietet für die Eigentümer auch finanzielle Spielräume", sagt Peters. So lassen sich abgetrennte Einheiten als Wohnung, Büro- oder Praxisfläche vermieten. Die Kombination mit dem eigenen Homeoffice ist ebenfalls denkbar.Aktuell ist das Haus unterteilt in eine Maisonette-Dachgeschosswohnung mit 160 m², eine Erdgeschosswohnung von 104 m² mit Loggia und Seeblick sowie einen ebenerdigen Zwei- bis Dreizimmerbereich von 56 m² mit Gartenterrasse. Nach Abschluss des erfolgreichen Umbaus steht das "Haus am See" jetzt zum Verkauf.Über das Lebensphasen-Haus am SeeDie Villa mit dem ursprünglichen Baujahr 1928 hat eine Gesamtwohnfläche von 320 m² und liegt im Altstadtkern der ehemaligen Residenzstadt Neustrelitz in der Mecklenburgischen Seenplatte. Von Berlin-Mitte ist das Gebäude in 55 Minuten zu erreichen. Das Grundstück hat eine Größe von 1.107 m² und liegt direkt am Glambecker See. Das Haus wird derzeit zentral mit Gas beheizt - ab 2025 ist der Fernwärmeanschluss möglich.Weitere Informationen gibt es hier: https://www.steht-ein-haus-am-see.de/Pressekontakt:Dipl.-Ing. Christian Peters ArchitektVenusberg 1517235 NeustrelitzTel.: 03981-2565300E-Mail: mail@cpfa.deOriginal-Content von: Dipl.-Ing. Christian Peters Architekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174457/5758258