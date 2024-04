DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Wirtschaft überrascht mit starkem Jahresauftakt

Die chinesische Wirtschaft hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres erholt, was vor allem auf Pekings Bemühungen zurückzuführen ist, die Produktion anzukurbeln. Chinas Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Damit hat sich das Tempo gegenüber dem Schlussquartal 2023, als die Wachstumsrate bei 5,2 Prozent lag, noch einmal beschleunigt. Chinas Regierung hat für 2024 ein Wachstumsziel von rund 5 Prozent ausgegeben. Die Industrieproduktion stieg im ersten Quartal um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unterdessen verbesserten sich die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Inlandsverbrauch, in den ersten drei Monaten des Jahres um 4,7 Prozent.

Ifo-Institut: Geschäftsklima in der Chemieindustrie hellt sich auf

Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie in Deutschland hat sich im März nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung aufgehellt. Laut der aktuellen Ifo- Umfrage stieg der Index auf minus 10,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten minus 15,5 Punkten im Februar. Dabei haben sich die Geschäftserwartungen den Angaben zufolge stark verbessert - der Indikator stieg von minus 14,9 Punkten im Februar auf minus 2,9 Punkte. "Die Auftragslage der Chemiebranche lässt zwar noch zu wünschen übrig, doch der Tiefpunkt der Krise scheint überwunden zu sein", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

FDP rechnet mit Stromnotstand in vielen Städten

Nach der Ankündigung der brandenburgischen Stadt Oranienburg, keine neuen Wärmepumpen und E-Ladesäulen mehr ans Stromnetz anschließen, rechnet die FDP mit zahlreichen Nachahmern. "Wenn Robert Habeck Anzahl und Qualität der Gesetze nicht an der Realität der kommunalen Unternehmen orientiert, ist Oranienburg erst der Anfang", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, der Bild-Zeitung. "Im Wochenrhythmus neue Gesetze aus Berlin, die keiner umsetzt: Das schadet mehr, als es hilft."

Getrennte Abstimmungen über Ukraine- und Israel-Hilfe geplant

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, will getrennte Gesetzesentwürfe zur Finanzierung der Ukraine, Israels und Taiwans ins Repräsentantenhaus einzubringen. Damit soll ein monatelanger Stillstand in Bezug auf ein 95 Milliarden Dollar schweres Auslandshilfepaket überwunden werden, das der Senat Anfang des Jahres verabschiedet hat. Andere Kongressabgeordnete beider Parteien und Präsident Joe Biden hatten Johnson gedrängt, die Senatsvorlage aufzugreifen. Stattdessen splittet Johnson die Hilfe auf, um einen großen Block von Republikanern zu umgehen, die sich seit langem dagegen wehren, mehr Geld in die Ukraine zu schicken.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise März +0,2% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise März -3,0% gg Vorjahr

China Anlageinvestitionen Städte Jan-März +4,5% (PROG: +4,2%) gg Vorjahr

China Industrieproduktion März +4,5% (PROG: +5,5%) gg Vorjahr

China Industrieproduktion März -0,08% gg Vormonat

China Einzelhandelsumsatz März +3,1% gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz März +0,26% gg Vormonat

