Innsbruck (ots) -Über 10.000 Panoramafans aus aller Welt haben wieder abgestimmt. Das sind die schönsten Panoramen Österreichs und der Schweiz.Mitte April endete das Online-Voting für den sechsten PanoramaAward Österreich sowie zweiten PanoramaAward Schweiz. 10.507 Userinnen und User verteilten insgesamt 21.803 Stimmen auf exakt 252 Kamerastandorte aus dem feratel Panoramanetzwerk. Davon jeweils 5.648 Stimmen auf Standorte der Österreichischen Kategorien Wintermärchen, Sommerparadies sowie Überflieger und 4.859 Stimmen auf Standorte in der Schweiz. Das sind die Top 5 jeder Kategorie:Wintermärchen Österreich1. Ischgl2. Filzmoos3. Ellmau4. Zell am See5. Kreischberg / MurauSommerparadies Österreich1. Salzburg2. Podersdorf3. Neustift im Stubaital4. Bregenz5. WienÜberflieger Österreich1. Achensee2. Galtür3. Bad Gastein4. Maria Alm5. Zell am SeePanorama Schweiz1. Scuol2. Saas Fee3. Gornergrat4. Davos5. StoosPressekontakt:feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1438, www.feratel.com, E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/10003420/100918318