Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden verschiedene Daten veröffentlicht, die für den geldpolitischen Entscheidungsprozess der Bank of England (BoE) relevant sind, so die Analysten von Postbank Research.Es werde interessant sein, zu sehen, ob die Inflation hartnäckig erhöht bleibe. Die Erzeugerpreise scheinen sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren und es gibt erste Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung bei den Hauspreisen, so die Analysten von Postbank Research. Die Verbraucherpreise seien tendenziell rückläufig, lägen aber immer noch höher als in anderen Industrieländermärkten. ...

