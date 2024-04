Die Lage bei Varta spitzt sich weiter zu. Am Dienstag rauscht die Aktie um weitere acht Prozent ab und steht am SDAX-Ende. Die Analysten von Goldman Sachs haben die Bewertung nun ausgesetzt.Varta-Aktie erreicht neues TiefVarta verzeichnete am Dienstag mit einem Rekordtief von 8,31 Euro einen weiteren Rückgang ihres Aktienkurses. Dies markiert den Höhepunkt einer anhaltenden Talfahrt, in deren Verlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...