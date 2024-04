Douglas hat nach der holprigen Rückkehr an die Frankfurter Börse eine positive Bilanz gezogen, untermauert durch eine deutliche Umsatzsteigerung und effektive Refinanzierungsmaßnahmen. Neben einer Verbesserung der Kreditkonditionen hat das Unternehmen auch seine finanzielle Stabilität gestärkt, was sich in einer optimistischen Marktreaktion widerspiegelt.Douglas hat eine starke Umsatzsteigerung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...