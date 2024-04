Strasbourg (ots) -Mit dem Start auf der TV-Streaming-Plattform Roku Mitte April 2024 erweitert ARTE seine umfassende Präsenz auf digitalen Plattformen und Ausspielwegen. Durch diese neue Partnerschaft erhöht ARTE in einem Kontext der Konkurrenz durch internationale Streaming-Plattformen seine Bekanntheit in einem breiteren Publikumskreis, der das vielfältige ARTE-Programmangebot entdecken und genießen kann.Die ARTE-App ist damit auf allen relevanten Smart-TV-Plattformen, Connected Devices und Set-Top-Boxen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und UK zu finden, darunter Samsung, LG, Amazon Fire TV, Google TV, Android TV und Apple TV.2023 hat ARTE mehr als 2 Milliarden Videoabrufe im Online-Angebot über alle Plattformen und Verbreitungswege verzeichnet.Tausende von Programmstunden sind auf arte.tv kostenlos in sechs Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch) verfügbar. Dank seines einzigartigen Partnernetzes von öffentlich-rechtlichen Sendern auf dem ganzen Kontinent bestehen 85 % des Programms aus europäischen Produktionen. Nahezu die Hälfte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist heute in diesem Netz vertreten, das weiter wächst.Seit mehr als drei Jahrzehnten bringt ARTE die Menschen in Europa über die Kultur zusammen. Der Sender ist bekannt für seine erstklassigen kreativen Programme, zu denen Dokumentationen, Filme, Serien, Nachrichten und Magazine sowie Konzerte und Performance-Kunst gehören.Pressekontakt:Claude-Anne Savin, Leiterin Presse & PRclaude.savin@arte.tv | Tel. +33 3 90 14 21 45Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056872/100918326