Kitzbühel (ots) -Seit Ende März sind Golf-Begeisterte in der Gamsstadt mit Schläger & Co. unterwegs.Alpines Golfen bereits im März? Die Kitzbüheler Golfplätze nutzen den frühen Frühlingsbeginn und starten so früh wie nie in die Golfsaison.Skifahren und Golfen an einem Tag? Für sportlich Aktive die wohl attraktivste Zeit in Kitzbühel: Während am Berg noch perfekte Bedingungen zum Skifahren herrschen, wird auf den Kitzbüheler Golfplätzen bereits seit Ende März der perfekte Schwung geübt. Für den Kitzbüheler Frühjahrstriathlon ist zusätzlich noch ein Sprung in den Schwarzsee vorgesehen.Höchste Golfdichte in den AlpenDie Region Kitzbühel mit insgesamt vier Golfplätzen und 54 abwechslungsreichen Löchern vor Ort, zwei davon im Stadtzentrum, und 12 weiteren in nächster Nähe wird auch das Golfparadies im Herzen der Alpen genannt. Da jeder Platz auf seine Weise einzigartig und unterschiedlich ist, lohnt es sich, alle vier Kitzbüheler Plätze in dieser Saison mindestens einmal zu spielen. Der 18-Loch Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith zeichnet sich durch ein beeindruckendes Panorama zwischen Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn und Wildem Kaiser aus. Dichte Laubwälder und lange Pars charakterisieren den großzügig angelegten 18-Loch Championship-Course Eichenheim. Im Zielgelände der legendären Streif-Abfahrt liegt der 9-Loch Golfplatz Red Bull Golf am Rasmushof und der 9-Loch Golfplatz Kitzbühel-Kaps ist inmitten einer Parklandschaft mit Blick auf Schloss Kaps nur 5 Par 4 vom Kirchturm entfernt.Bereits Ende März haben der Golfplatz Kitzbühel-Kaps und der Golfplatz Eichenheim für Gäste den Spielbetrieb eröffnet. Seit dem vergangenen Wochenende sind auch alle 18 Löcher des Golfplatzes Kitzbühel-Schwarzsee-Reith bespielbar. Der Red Bull Golf am Rasmushof öffnet Ende April, die Driving Range ist schon im Betrieb.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich auf die bevorstehende Golfsaison: "Die Produktdichte von Golf in Kitzbühel ist einzigartig und stellt im Sommer einen wesentlichen Differenzierungsfaktor dar. Auch in diesem Jahr werden wir unsere vier Golfplätze, die Kitzbüheler Golfhotels sowie die umfangreichen Initiativen verstärkt in der Kommunikation positionieren. Ein Highlight wird wie jedes Jahr Golf the Streif sein, wo Golf-Begeisterte am 27. Juni vom Starthaus am Hahnenkamm abschlagen."Golf-KooperationenAlle vier Kitzbüheler Golfplätze sind auch in diesem Sommer erneut Austragungsort zahlreicher hochwertiger Turniere: vom 21. Golf Festival Kitzbühel mit dem Highlight Golf the Streif über das EAGLES Charity Turnier und das 13. Toni Sailer Golf Memorial bis hin zum Race to Kitzbühel Finale, das erstmals in Kooperation mit 8 Golfclubs aus Bayern und Baden-Württemberg umgesetzt wird.Die Golf Tirol Card ist die Eintrittskarte für 19 hochwertige Golfanlagen in Tirol, darunter auch für die vier Kitzbüheler Golfplätze, wo sich die Vorzüge des Sports mit dem Genuss einer außergewöhnlichen Landschaft verbinden. InhaberInnen dieser Karte profitieren zudem von der Vielfalt und Güte der Golfplätze sowie von der Erfahrung der kooperierenden Golfhotels. In der Region Kitzbühel ist die Golf Tirol Card für drei, vier oder fünf Greenfees im ErlebnisShop von Kitzbühel Tourismus unter erlebnis.kitzbuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/urlaubsservice/erlebnisshop/erlebnisse), in den vier Golfanlagen sowie in den 12 Kitzbüheler Golf-Hotels erhältlich: Kempinski Hotel Das Tirol 5*S, A-ROSA Resort Kitzbühel 5*, Grand Tirolia Kitzbühel 5*, Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel 5*, Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee 4*S, Der Bichlhof 4*S, Kitzhof Mountain Design Resort 4*S, ERIKA Boutiquehotel Kitzbühel 4*, Lisi Family Hotel 4*, Rasmushof Hotel Kitzbühel 4*, Das Reisch 4* und Aktivhotel Schweizerhof 4*.Die 4 Kitzbüheler Golfplätze It's Tee Time! (https://www.kitzbuehel.com/sport/golf/)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAa.obermoser@kitzbuehel.com | presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017339/100918324