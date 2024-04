EQS-Ad-hoc: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Delisting

STERN IMMOBILIEN AG: Beendigung der Börseneinbeziehung im Freiverkehr der Börse München sowie im Segment m:access



Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Grünwald, den 16.04.2024 STERN IMMOBILIEN AG: Beendigung der Börseneinbeziehung im Freiverkehr der Börse München sowie im Segment m:access Grünwald, 16. April 2024. Die STERN IMMOBILIEN AG (ISIN DE000A13SSX4 / WKN A13SSX / MNE SY5N) hat bezüglich ihres Antrages an die Börse München auf Einstellung der Notiz der Aktien der Gesellschaft im Segment m:access der Börse München sowie im allgemeinen Freiverkehr der Börse München die Mitteilung der Börse München erhalten, dass die Einbeziehung und Notierung der Aktien in m:access mit Ablauf des 28. Juni 2024 beendet wird. Die Einstellung der Notierung der Aktien im Freiverkehr der Börse München wird mit Ablauf des 30. September 2024 erfolgen.



Mit der Notierungseinstellung setzt die STERN IMMOBILIEN AG den Delisting-Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Dezember 2023 um. Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2G8WJ4) der Gesellschaft ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com Investor und Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Tel.: +49 - (0)69 - 905505-51

E-Mail: stern@edicto.de

