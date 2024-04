Maserati präsentiert mit dem GranCabrio Folgore sein inzwischen drittes Elektromodell. Es handelt sich um den bisher teuersten Stromer der Stellantis-Tochter: In Deutschland liegt der Basispreis bei 206.713 Euro. Die Antriebstechnik des neuen E-Cabrios ist aus dem elektrischen GranTurismo Folgore bekannt und bietet insofern keine Überraschungen. So verfügt das Neumodell über drei Motoren, die eine Systemleistung von 560 kW liefern und per Boost-Modus ...

