Zürich (ots) -Sanitas lanciert mit Vital eine neue ambulante Zusatzversicherung. Mit ihr versichert man ambulante Leistungen, welche die Grundversicherung nicht oder nur teilweise deckt - zum Beispiel Alternativmedizin, Gesundheitsförderung, Kieferorthopädie und vieles mehr. Bei Vital entscheiden die Versicherten selbständig, welche Versicherungsstufe optimal zu ihrem Lebensstil und zu ihrem Budget passt.Es gibt so viele Lebenskonzepte, wie es Menschen gibt. Als innovative Krankenversicherung weiss Sanitas, dass es deshalb auch beim Thema Gesundheit mehr braucht als Standardlösungen. Unser Beitrag dazu: Vital. Mit unserer neuen ambulanten Zusatzversicherung Vital wählen die Versicherten selbstbestimmt und flexibel aus den drei Versicherungsstufen Basic, Smart und Premium. Und zwar genau das, was zu ihrem Leben und zu ihrem Budget passt. Zudem haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, auf Individualisierung bei den wichtigen Leistungen Alternativmedizin und Gesundheitsförderung zu setzen.Dabei kommen nicht nur Sportbegeisterte auf ihre Kosten, auch für Vorsorge-Bewusste und Familienmenschen zahlt sich Vital aus. Ob Fitness-Abo, Kurse für Ernährung oder mentale Balance, Brillen oder Augenlasern, Alternativmedizin oder Elternschaftsleistungen, Gentests oder Kieferorthopädie: Vital ist immer die richtige Wahl. Denn: ganzheitliche Gesundheitsvorsorge muss nicht teuer sein - aber sie ist in jedem Fall unbezahlbar.Vorteile mit VitalDie ambulante Zusatzversicherung Vital bezahlt höhere beziehungsweise zusätzliche Beiträge im Vergleich zur Grundversicherung, unter anderem für:- Gesundheitsförderung (beispielsweise Kostenbeteiligung an Fitness-Abos oder Kursen)- Brillen, Kontaktlinsen oder Augenlasern- Alternativmedizin (zum Beispiel Akupunktur oder Homöopathie)- Kieferorthopädie- Vorsorgeuntersuchungen (beispielsweise Check-ups oder gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen)- Rettungsmassnahmen in der Schweiz und Notfälle im Ausland- Extraleistungen (zum Beispiel für modernste Behandlungsmethoden wie Gentests oder digitale Therapieangebote)- Elternschaftsleistungen (Babyschwimmen, Geburtsvorbereitungskurse, Elternschaftstaggeld)Weitere Informationen zur ambulanten Zusatzversicherung Vital: www.sanitas.com/vitalPressekontakt:Sanitas, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100918329