Das Projekt "Synthetic Memories" soll Familien auf der ganzen Welt dabei helfen, eine Vergangenheit wiederzuerlangen, die nie per Kamera festgehalten wurde. Maria wuchs in den Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts im spanischen Barcelona auf. Ihre ersten Erinnerungen an ihren Vater sind dramatisch: Als Sechsjährige besuchte Maria die Wohnung eines Nachbarn in ihrem Haus, wenn sie ihn sehen wollte. Von dort aus konnte sie durch das Geländer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...