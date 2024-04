Frankfurt am Main (ots) -"KI - Grenzen und Möglichkeiten für die Schule der Zukunft" ist das Motto beim Norddeutschen Lehrkräftetag 2024. Nach Eröffnung und Keynote können sich die Teilnehmer/-innen auf drei Zeitschienen ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen und in den Pausen die begleitende Bildungsmedienausstellung besuchen.Dort informieren Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen über Angebote und Produkte für Lehrkräfte und Lernende. Anmeldungen einer Standfläche sind bis 15. Juni 2024 möglich:Petra Katharina ReinschmidtVerband Bildungsmedien e. V.Messen und KongresseE-Mail: reinschmidt@bildungsmedien.deDer Norddeutsche Lehrkräftetag wird gemeinsam veranstaltet von den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) und dem Verband Bildungsmedien e. V. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ndlt.de.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5758485