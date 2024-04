Bitcoin Prognose - Experten haben klare Meinung

Der jüngste Angriff Irans auf Israel hat zu einem abrupten Verkauf von Bitcoin geführt, der die Preise kurzzeitig auf 62.000 Dollar sinken ließ. Solche geopolitischen Ereignisse haben bereits in der Vergangenheit Auswirkungen auf den Kryptobereich gehabt.

Viele Investoren hatten bereits auf den sogenannten Pre-Halving-Dip gewartet, ein Phänomen, das durch historische Muster belegt wird: Vor jedem Halving kommt es gewöhnlich zu einer Konsolidierung. Dieses Wissen könnte den jüngsten Verkaufsdruck im Zuge des Konflikts in Israel verstärkt haben. Allerdings hat sich im Bereich um 62.000 Dollar eine starke Unterstützungszone etabliert, an der der Preis bereits mehrfach ab prallte und sich wieder in Richtung 71.000 Dollar erholte.

Zahlreiche Experten analysieren derzeit die Situation und versuchen, den weiteren Kursverlauf für die kommenden Wochen zu prognostizieren.

Ali Charts zu Bitcoin

Ali, bekannt unter dem Twitter-Handle @ali_charts mit rund 60.000 Followern, bietet eine technische Analyse zur aktuellen Lage von Bitcoin. Er zeigt auf, dass das MVRV-Momentum (Market Value to Realized Value) seit Beginn des Bullenmarktes als Indikator für Kaufgelegenheiten dient.

Wenn das MVRV unter den 90-Tage-Durchschnitt fällt, deutet dies auf eine Kaufmöglichkeit hin. Nach der jüngsten Korrektur ist das MVRV erneut unter diesen Durchschnitt gesunken. Laut Ali könnte dies, obwohl weitere Rückgänge des Bitcoin-Preises möglich sind, ein guter Zeitpunkt sein, um Käufe in Erwägung zu ziehen.

Chartanalyse von Ali, Quelle: www.glassnote.com

Michaël van de Poppe analysiert Bitcoin-Supportniveaus

Michaël van de Poppe, der unter dem Twitter-Namen @CryptoMichNL bekannt ist und über 712.000 Follower verfügt, kommentiert die jüngste Entwicklung des Bitcoin-Preises. Er stellt fest, dass Bitcoin nach einer Zurückweisung auf einem niedrigeren Zeitrahmen die Unterstützung gehalten hat. Sollte diese Unterstützungszone jedoch durchbrochen werden, könnte der Preis auf 55.000 Dollar fallen.

Van de Poppe sieht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis auf diesem Niveau stabil bleibt und langsam zu steigen beginnt.

Crypto Rover sieht bullische anzeichen

Crypto Rover, ein populärer Krypto-Analytiker mit über 133.000 Followern auf YouTube, hat huete eine bullische Divergenz auf dem 4-Stunden-Chart von Bitcoin festgestellt. Er beobachtet, dass Bitcoin ein niedrigeres Tief bildet, während der Relative Strength Index (RSI) ein höheres Tief verzeichnet. Dies könnte üblicherweise darauf hindeuten, dass sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung bewegt, allerdings merkt Rover an, dass diese Divergenz noch nicht vollständig bestätigt ist.

Derzeit befindet sich Bitcoin in einer ausgedehnten Konsolidierungsphase zwischen 62.000 und 72.000 US-Dollar. Rover weist darauf hin, dass ein Durchbrechen der Unterstützung bei 62.000 Dollar zu einem Rückgang auf etwa 52.000 Dollar führen könnte. Er betont auch die Bedeutung der Liquidation-Heatmap, die zeigt, dass viele Positionen bei einem Preis von 71.200 Dollar aufgelöst werden, mit einem Gesamtwert von 2,98 Milliarden Dollar. Aus seiner Erfahrung folgt der Preis oft der Liquidität, da diese marktbestimmend wirkt.

Liquidation Heatmap, Quelle: www.coinglass.com

